[{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","shortLead":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","id":"20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd12d-faf0-4f92-8560-10aba0ba09b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","timestamp":"2019. április. 01. 08:32","title":"Már török migránsok is érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","shortLead":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","id":"20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d08eb89-209e-470a-aa0a-006940c24851","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","timestamp":"2019. április. 01. 05:41","title":"Lelőtték Los Angelesben Nipsey Hussle rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f","c_author":"Keresztes Imre","category":"enesacegem","description":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","shortLead":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","id":"201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5999c232-8828-4c42-91ac-ed3be9583fb7","keywords":null,"link":"/enesacegem/201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","timestamp":"2019. március. 30. 11:00","title":"Megőrjítette a pénzügyeseket, Beyoncé is segített, és újjáélesztette a Levi'st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191f9c-1179-4272-bb47-3fd7e99b5a18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy azték uralkodó sírhelyét jelölhetik azok az áldozati ajándékok, köztük egy gazdagon díszített, harcosnak öltöztetett jaguár és egy fiatal fiú maradványai, amelyeket a mexikóvárosi Templo Mayor (nagy templom) romjainál tártak fel a régészek.","shortLead":"Egy azték uralkodó sírhelyét jelölhetik azok az áldozati ajándékok, köztük egy gazdagon díszített, harcosnak...","id":"20190330_templo_mayor_nagy_templom_mexiko_mexikovaros_aztekok_kiraly_sirhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a191f9c-1179-4272-bb47-3fd7e99b5a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4900f3d-0318-48ac-909a-0393d176843d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_templo_mayor_nagy_templom_mexiko_mexikovaros_aztekok_kiraly_sirhely","timestamp":"2019. március. 30. 18:03","title":"Ritka lelet Mexikóban: megtalálhatták az azték \"három királyok\" sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági struktúra, akkor a béremelkedés versenyhátrányt is jelenthet a cégek számára.","shortLead":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági...","id":"20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72467-b17d-4ff9-8a85-2b21aab14e07","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. március. 31. 08:43","title":"Rövidesen jöhet a 400 ezres átlagfizetés, de ennek veszélyei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","shortLead":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","id":"20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944cf59a-70ed-4463-b317-b4c73fb1500e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2019. március. 31. 20:50","title":"Titkos, hova kerülnek a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f929542e-227d-4564-9f56-ef170cf6177b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem beszél szívesen a történtekről.","shortLead":"Ma sem beszél szívesen a történtekről.","id":"20190330_Bombera_Krisztina_elutott_egy_reszeg_not_akit_kessel_uldoztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f929542e-227d-4564-9f56-ef170cf6177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba11b49-34dc-400c-b7ce-03022abc17dc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190330_Bombera_Krisztina_elutott_egy_reszeg_not_akit_kessel_uldoztek","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Régi balesetéről mesélt Bombera Krisztina: elütött egy részeg nőt, akit késsel üldöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]