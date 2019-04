Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu azt írja, a kormánypárti publicista korábban is az I. kerületben lakott, február 20. óta azonban új lakcíme van, Úri utcai. ","shortLead":"A 24.hu azt írja, a kormánypárti publicista korábban is az I. kerületben lakott, február 20. óta azonban új lakcíme...","id":"20190402_bayer_zsolt_varnegyed_lakasberles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df54f83-73eb-41a8-8687-0a52bcf3ace7","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_bayer_zsolt_varnegyed_lakasberles","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Bayer Zsolt bagóért bérel lakást a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy egyes kiemelt szakokon haladékot kaphatnak a diákok. Megkérdeztük az Emmit, igaz-e, amiről a lap ír. ","shortLead":"A kormányközeli Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy egyes kiemelt szakokon haladékot kaphatnak a diákok...","id":"20190401_Nyelvvizsgaszigor_az_Emmi_szerint_nem_varhato_lazitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce34b1b-edb5-4769-bd8b-8cb4235aab7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nyelvvizsgaszigor_az_Emmi_szerint_nem_varhato_lazitas","timestamp":"2019. április. 01. 20:45","title":"Nyelvvizsgaszigor: az Emmi szerint nem várható lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c829469-358d-46b5-84e9-052fe84169bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiíráson egyetlen cég indult.","shortLead":"A kiíráson egyetlen cég indult.","id":"20190402_65_milliot_koltott_a_kulugy_autokra_hogy_legyen_mivel_furikazni_a_kormanyvaro_es_a_repulogepek_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c829469-358d-46b5-84e9-052fe84169bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813111f-ee5f-4cf6-8eed-fa21fe7de377","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_65_milliot_koltott_a_kulugy_autokra_hogy_legyen_mivel_furikazni_a_kormanyvaro_es_a_repulogepek_kozott","timestamp":"2019. április. 02. 10:52","title":"65 milliót költött a külügy autókra, hogy legyen mivel furikázni a kormányváró és a repülőgépek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","id":"20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18d3ebf-8be1-4e94-91f7-7de8d89c230f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Véletlenül horogkeresztes övtáskákat árult az Auchan Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kaliforniai startup, a Lime elindítja e-roller-megosztóját Budapesten. A cég kommunikációs igazgatója szerint már jövő ilyenkor a Lime rollerjeit használhatják a fővárosiak.","shortLead":"Egy kaliforniai startup, a Lime elindítja e-roller-megosztóját Budapesten. A cég kommunikációs igazgatója szerint már...","id":"20190402_Hamarosan_Budapesten_is_osztozkodhatunk_az_elektromos_rollereken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d907b4-561e-4919-9ab9-9dd57f3439cc","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Hamarosan_Budapesten_is_osztozkodhatunk_az_elektromos_rollereken","timestamp":"2019. április. 02. 16:44","title":"Hamarosan Budapesten is osztozkodhatunk az elektromos rollereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaafd67-d7d1-49b2-aa23-d33a601e4c4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 1-jén óvatosan kell kezelni a neten megjelenő híreket, nem egy cég időzíti ilyenkorra bolondok napi „alkalmazásait”, „hardvereit”. Ezeket pedig nem mindig kell komolyan venni.","shortLead":"Április 1-jén óvatosan kell kezelni a neten megjelenő híreket, nem egy cég időzíti ilyenkorra bolondok napi...","id":"20190401_tech_cegek_aprilis_1_trefai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baaafd67-d7d1-49b2-aa23-d33a601e4c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c65ad0a-5472-4348-9509-c88b58c340bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_tech_cegek_aprilis_1_trefai","timestamp":"2019. április. 01. 20:03","title":"Mit nem kellett volna elhinnie ma? Ezekkel lódítottak a nagy techvállalatok április 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely miatt a társaságra 12,5 millió forintos bírságot szabtak ki. A magentás cég közleményben reagált. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely...","id":"20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4c083d-2f97-490a-8502-c7ba7287cebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","timestamp":"2019. április. 01. 18:03","title":"Milliókra büntették a Magyar Telekomot egy iPhone-reklám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér be e-mail-címeket, hogy a hozzájuk tartozó jelszavakra is kíváncsi. ","shortLead":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér...","id":"20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1967f6-6c35-44e0-95ab-2522a5ceea39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","timestamp":"2019. április. 03. 10:03","title":"Óriási probléma derült ki a Facebookról, a szakértők is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]