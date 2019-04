Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Brexit: saját párttársainak magyarázkodik Theresa May
2019. április. 07. 08:49
Senki nem ért egyet senkivel Londonban.

Vasárnap bajnokot avathat az olasz bajnokság
2019. április. 06. 20:21
Nem lesz nagy meglepetés. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára
2019. április. 07. 15:22 ","shortLead":"Péntektől 15 új településen lehet mobilról megvásárolni a Tesco-termékeket. Több új településen is bevezette a házhoz szállítást a Tesco
2019. április. 05. 19:43 Véletlenül megtaláltak egy 500 éves, elsüllyedt hajót
2019. április. 06. 19:03
Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat, amely vízbe esett konténerek után kutatott a térségben - közölte szerdán a holland kulturális minisztérium, megjegyezve, hogy ez a legrégebbi hajóroncs, amelyet valaha a holland vizekben találtak.

Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik
2019. április. 05. 20:03
Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.

Elkeserítő videón a fonyódi nádastűz pusztítása, szándékos gyújtogatás okozhatta a katasztrófát
2019. április. 05. 19:33
Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.

Az Adidasszal tervez sportcipőket Beyoncé
2019. április. 05. 20:43
Az Adidas máskor is összedolgozott hírességekkel, így valószínű, hogy a mostani kollaboráció is bejön majd nekik.