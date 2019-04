Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is, az ott van, ahol a part szakad.","shortLead":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is...","id":"201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09d0d0-9d8e-4cde-90fb-da431b30e5ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","timestamp":"2019. április. 07. 14:00","title":"Mostantól ne csak azt figyeljük, mit tesz Matolcsy, hanem azt is, mit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A németeknél is elszálltak az árak.","shortLead":"A németeknél is elszálltak az árak.","id":"20190406_Tobb_ezren_tuntettek_mert_eleguk_van_a_magas_alberletarakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ca109f-94f9-40ba-a746-eecf953899a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tobb_ezren_tuntettek_mert_eleguk_van_a_magas_alberletarakbol","timestamp":"2019. április. 06. 17:20","title":"Több ezren tüntettek, mert elegük van a magas albérletárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190406_Utalja_a_graffitiket_Mutatjuk_mit_tegyen_hogy_azonnal_lemossak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae0fb34-ee6e-429f-86f8-9b5f00987499","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Utalja_a_graffitiket_Mutatjuk_mit_tegyen_hogy_azonnal_lemossak","timestamp":"2019. április. 06. 18:20","title":"Utálja a graffitiket? Mutatjuk, mit tegyen, hogy azonnal lemossák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évi egymillió tonnára növelné bányájának termelését a miniszterelnök apja. A környezetvédelmi kockázat ellenére zöld utat kapott az önkormányzattól.","shortLead":"Évi egymillió tonnára növelné bányájának termelését a miniszterelnök apja. A környezetvédelmi kockázat ellenére zöld...","id":"20190408_Tizszeresere_novelne_banyaja_kapacitasat_Orban_Gyozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77616c4f-d0b8-4c9c-9c87-29566a550d36","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tizszeresere_novelne_banyaja_kapacitasat_Orban_Gyozo","timestamp":"2019. április. 08. 09:45","title":"Tízszeresére növelné bányája kapacitását Orbán Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

