[{"available":true,"c_guid":"78a84c48-42d4-47f0-b3c5-d26b730e4574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megelégelte, hogy a felhasználók kockára teszik a gép normál működését azzal, hogy kihagyva a legfontosabb biztonsági lépést, csak úgy kihúzzák a gépből a pendrive-okat.","shortLead":"A Microsoft megelégelte, hogy a felhasználók kockára teszik a gép normál működését azzal, hogy kihagyva a legfontosabb...","id":"20190409_microsoft_windows_10_pendrive_eltavolitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a84c48-42d4-47f0-b3c5-d26b730e4574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b78304-2754-4eb9-9dd7-c7f0680da19f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_windows_10_pendrive_eltavolitasa","timestamp":"2019. április. 09. 08:03","title":"Ön is csak úgy kihúzza a pendrive-ot a gépéből? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack teljes felelősséget vállalt.","shortLead":"Allison Mack teljes felelősséget vállalt.","id":"20190409_Bunosnek_vallotta_magat_a_szexrabszolgakat_toborzo_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9b9029-b120-4441-891d-5297540b2ae2","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Bunosnek_vallotta_magat_a_szexrabszolgakat_toborzo_szineszno","timestamp":"2019. április. 09. 10:36","title":"Bűnösnek vallotta magát a szexrabszolgákat toborzó színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

