[{"available":true,"c_guid":"2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repülővel vitték kórházba a dalai lámát, miután rosszullétre panaszkodott. Az állapota stabil.","shortLead":"Repülővel vitték kórházba a dalai lámát, miután rosszullétre panaszkodott. Az állapota stabil.","id":"20190410_Korhazba_kerult_a_dalai_lama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee70695-4029-4648-8d95-f217f1e41ef0","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Korhazba_kerult_a_dalai_lama","timestamp":"2019. április. 10. 06:47","title":"Kórházba került a dalai láma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. ","shortLead":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot...","id":"20190410_kozigazgatas_letszamstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ac57a-7d88-4911-94d6-b1ad186fd7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_kozigazgatas_letszamstop","timestamp":"2019. április. 10. 11:10","title":"Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","shortLead":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","id":"20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5564-4173-4800-a69a-6a1c3e5246a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","timestamp":"2019. április. 10. 10:21","title":"Párizs berendelte az eddig legnagyobb elektromosautóbusz-flottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250 ezer dollár összdíjazású bogotai női tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250...","id":"20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeb2889-52ce-489c-a35a-43e082190ff3","keywords":null,"link":"/sport/20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Jól kezdett, de kikapott Babos Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem régóta van Európában is forgalomban a Tesla legjobb áru modellje, ki is kellett próbálni a legendás pályán.","shortLead":"Nem régóta van Európában is forgalomban a Tesla legjobb áru modellje, ki is kellett próbálni a legendás pályán.","id":"20190410_tesla_model_3_nrburgring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ab0648-52f7-4d9e-a336-abc36aa2cea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_tesla_model_3_nrburgring","timestamp":"2019. április. 10. 19:13","title":"Ez is hamar eljött: itt az első Tesla Model 3 a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","shortLead":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","id":"20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a41045-a59e-4286-a580-a085bb5e2805","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","timestamp":"2019. április. 11. 08:59","title":"Medvebocsot láttak Balaton környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","shortLead":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","id":"20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb060-f60b-4a87-aed2-cc2c30d809a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","timestamp":"2019. április. 10. 14:10","title":"Vállalkozók, diákok és újságírók profitálhatnak Áder János alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b7a50e-1f87-4ce7-951d-0fe67372fdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás egy sajóládi férfi ellen. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás egy sajóládi férfi ellen. ","id":"20190409_Mar_benott_a_kutya_nyakaba_a_lanca_Sajoladon_mikor_a_rendorok_megtalaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b7a50e-1f87-4ce7-951d-0fe67372fdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07fd303-38ae-420d-a8eb-604aa53d1cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Mar_benott_a_kutya_nyakaba_a_lanca_Sajoladon_mikor_a_rendorok_megtalaltak","timestamp":"2019. április. 09. 15:11","title":"Már benőtt a kutya nyakába a lánca Sajóládon, mikor a rendőrök megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]