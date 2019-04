Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó állam ismérveiről, az ASP informatikai rendszert tesztelve, amelyhez a településeknek csatlakozniuk kellett. Molnár Róbert a teszt kitöltése helyett levelet írt a szervezet megyei vezetőjének arról, hogy szerinte milyen a jó állam.","shortLead":"Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó...","id":"20190411_Egy_falusi_polgarmester_beszolt_a_kemprogramot_szondazo_Allamkincstarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf762e-02f0-444d-9f78-6baab5a1148e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Egy_falusi_polgarmester_beszolt_a_kemprogramot_szondazo_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. április. 11. 06:45","title":"Egy falusi polgármester beszólt a \"kémprogramot\" szondázó Államkincstárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","shortLead":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","id":"20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458c4ca-ae3e-47d4-8492-dc42250d7f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"A brit parlament megszavazta az újabb Brexit-halasztási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De pokollá teszik a kormánypárt életét ellenzékből is, ígérik.","shortLead":"De pokollá teszik a kormánypárt életét ellenzékből is, ígérik.","id":"20190410_Beni_Ganc_partja_elismerte_Netanjahuek_gyozelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c03f0c-0d79-476c-b49e-2e22f7a064a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Beni_Ganc_partja_elismerte_Netanjahuek_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 10. 19:35","title":"Izrael: Beni Ganc pártja elismerte vereségét, Netanjahu nyerte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető szerint országának önellátóvá kell válnia, és ezáltal súlyos csapást kell mérnie azokra, aki abban a tévhitben élnek, hogy szankciókkal térdre tudják kényszeríteni.\r

","shortLead":"Az észak-koreai vezető szerint országának önellátóvá kell válnia, és ezáltal súlyos csapást kell mérnie azokra, aki...","id":"20190411_kim_dzsong_un_eszak_korea_szankciok_onellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d2e09-2776-4e6e-a190-6aee220f6309","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_kim_dzsong_un_eszak_korea_szankciok_onellatas","timestamp":"2019. április. 11. 06:24","title":"Kitalálta Kim Dzsong Un, hogyan mérjen csapást az ellenséges erőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","id":"20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c886769-58d4-4178-8ef5-3d9dcb6584a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","timestamp":"2019. április. 09. 20:52","title":"Hat autó ütközött, lezárták a Váci utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta közelgő 85. születésnapját. A színész fiatalon meg akarta változtatni a világot, de ma már inkább maradinak és minden tekintetben hűségesnek tartja magát.\r

\r

","shortLead":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta...","id":"20190411_Meg_lottek_Budapesten_amikor_elvette_Torocsik_Marit_Bodrogi_Gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ab16f2-5057-4b03-a869-4a4e3e7436f4","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Meg_lottek_Budapesten_amikor_elvette_Torocsik_Marit_Bodrogi_Gyula","timestamp":"2019. április. 11. 09:12","title":"Még lőttek Budapesten, amikor elvette Törőcsik Marit Bodrogi Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne csak rendőröket és szögesdrótot lássanak – mondta Szél Bernadett, miután beszélt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vezetőjével, Végh Zsuzsannával. A hivatal végiggondolja ezt a lehetőséget.","shortLead":"Hogy ne csak rendőröket és szögesdrótot lássanak – mondta Szél Bernadett, miután beszélt a Bevándorlási és Menekültügyi...","id":"20190411_Kihozhatjak_setalni_a_menekult_gyerekeket_a_tranzitzonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261777c-762f-48d0-a82f-7347ca75e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kihozhatjak_setalni_a_menekult_gyerekeket_a_tranzitzonabol","timestamp":"2019. április. 11. 09:14","title":"Kihozhatják sétálni a menekült gyerekeket a tranzitzónából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]