[{"available":true,"c_guid":"94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő. Elkapták, most akár 20 évre is rács mögé kerülhet.\r

","shortLead":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő...","id":"20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ec383-05d8-4733-9b9f-5dc1ef644efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. április. 15. 09:46","title":"A bulinegyedben árult drogot, 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","id":"20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf54392-1424-4058-b366-9a7cb13d1180","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. április. 15. 11:56","title":"Bevándorláspártizással vágott vissza Szijjártó a svéd miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bc7475-b0b2-431a-88bb-0ffe1659b522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig tértünk magunkhoz az első rész befejezése után, máris itt a következő előzetes.","shortLead":"Alig tértünk magunkhoz az első rész befejezése után, máris itt a következő előzetes.","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_evad_masodik_resz_elozetes_trailer_jaime_lannister_daenerys_targaryen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78bc7475-b0b2-431a-88bb-0ffe1659b522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b92563-3b96-4b6b-ab3f-7ef4756458a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_evad_masodik_resz_elozetes_trailer_jaime_lannister_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. április. 15. 08:41","title":"Jaime Lannisterért aggódhatunk a Trónok harca második részének friss előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található. Vázoljuk, hogy mi értelme van ennek a hétköznapokban.","shortLead":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található...","id":"20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30ce7d-7266-4e80-8ac6-5a809d4582e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","timestamp":"2019. április. 14. 10:00","title":"Teszten az Asus csúcslaptopja: egy kijelző a szemnek, egy az ujjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e549f-da49-4ed2-8860-77b9566f3d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","timestamp":"2019. április. 14. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft megelégelte, hogy mindenki csak úgy kihúzza a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket rejtő notchot. Az Asusnak is van erre egy sajátságos ötlete.","shortLead":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket...","id":"20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5e52d7-7b1b-4a22-adaa-9e727df269d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","timestamp":"2019. április. 14. 18:03","title":"Ilyet nem mindennap látni: így váltaná ki a szenzorszigetet az Asus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító kampánya a migráció ellen. Ezzel a nemzet nagy többségére kirekesztő, tudatlan és manipulálható masszaként tekint. ","shortLead":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító...","id":"201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb14a6c-7e03-4ac2-b684-2bf7e7239458","keywords":null,"link":"/gazdasag/201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","timestamp":"2019. április. 14. 20:00","title":"Sikerült a kormány terve, három év alatt teljesen kiirtotta a menekültekről szóló értelmes beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]