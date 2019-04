A Samsung nagyon szeretné, ha ő gyárthatná a világ legerősebb processzorait, a cél elérése érdekében pedig kész egy igen jelentős összeget is a fejlesztésre fordítani. A dél-koreai cég a Bloomberg beszámolója szerint nemrég jelentette be, hogy 10 éves távlatban mintegy 116 milliárd dollárt, vagyis nagyjából 33 214 milliárd forintot költ kutatás-fejlesztésre.

A Samsung a memóriachipek gyártása terén már így is elsőséget élvez a globális versenyben, még az Apple is tőlük vásárol az iPhone-okhoz. A cég bejelentése azt is jelenti, hogy valójában a tajvani TSMC-vel (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) kívánják felvenni a versenyt. Ez az a vállalat, amely például az Apple számára is elkészíti a cupertinói cég saját tervezésű és fejlesztésű processzorait. De mindez a Qualcommnak is egy üzenet, ezek szerint ugyanis a Samsung hosszú távon már nem akar Snapdragonokat tenni a csúcsmobiljai amerikai verzióiba.

A Huaweinek és az Apple-nek egyébként már bejött, hogy házon belül fejlesztettek processzorokat: a Kirin 980 vagy az A12 Bionic ott dobog a Huawei P30 Pro és az iPhone XS készülékekben. A Samsung Exynos chipjeivel szintén találkozhattunk már, de ezek rendszerint alulmaradnak a riválisokkal szemben.

Hogy a Samsung óriási befektetése végül megtérül-e, azt most még megjósolni is nehéz lenne. Az biztos, hogy a 116 milliárd dollárral nemcsak technológiai értelemben fejlődik majd a cég, de nagyjából 15 ezer új munkahelyet is teremt.

