Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b816ea50-58df-4460-9e20-b5bee4a35dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Jól vagyok, csak ez a karom darabokban van” – kezdte azt az interjút Koós, amiből az is kiderül, először nem is akart énekes lenni.","shortLead":"„Jól vagyok, csak ez a karom darabokban van” – kezdte azt az interjút Koós, amiből az is kiderül, először nem is akart...","id":"20181104_Koos_Janos_Nagyobb_sztar_voltam_mint_Elvis_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b816ea50-58df-4460-9e20-b5bee4a35dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11aa447-7d53-4ef9-8b3d-27b0a2e7619a","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Koos_Janos_Nagyobb_sztar_voltam_mint_Elvis_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 04. 08:29","title":"Koós János: Nagyobb sztár voltam, mint Elvis Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","shortLead":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","id":"20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674fa9-a037-44ad-91dc-34b079ca89df","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 03. 13:39","title":"Nincs szerencséjük a vadászoknak ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","shortLead":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","id":"20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d4392-bfcc-4e51-bebe-e5a1535140e8","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","timestamp":"2018. november. 03. 17:10","title":"Szervezett bűnözéssel gyanúsítja az USA a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","shortLead":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","id":"20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37874893-b080-4511-8bf7-323c54bdfcef","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","timestamp":"2018. november. 03. 18:40","title":"Wass Albert-szobra lett a Pest megyei Aszódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a68210-0f53-4a62-a980-94adba3dccb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyol és argentin paleontológusok 110 millió évvel ezelőtt élt őslények maradványait találták meg Argentína Neuquén tartományában. ","shortLead":"Spanyol és argentin paleontológusok 110 millió évvel ezelőtt élt őslények maradványait találták meg Argentína Neuquén...","id":"20181103_Uj_dinoszauruszfaj_csontvazara_bukkantak_Argentinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a68210-0f53-4a62-a980-94adba3dccb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f701a5c-3ba0-4201-8c0c-78857f305f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_Uj_dinoszauruszfaj_csontvazara_bukkantak_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 03. 19:40","title":"Új dinoszauruszfaj maradványait ásták elő Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","shortLead":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","id":"201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f522a60d-a627-448e-9b2b-076609160ffa","keywords":null,"link":"/elet/201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","timestamp":"2018. november. 03. 16:15","title":"A helyzet egyre jobb, de még volna pár ötletünk - teszteltük a Nyugat-Dunántúl fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek konkurenciát teremtsenek. Most már csak egy hajszál választja el őket ettől.","shortLead":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek...","id":"20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825eb91-3fb7-482f-8d76-7ae839d53f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","timestamp":"2018. november. 05. 00:03","title":"Lassan kikapcsolhatja a GPS-t a telefonján és az autóban, vannak sokkal pontosabb megoldások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai rádióállomás tovább sugározza.","shortLead":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai...","id":"201841_alex_jones_azinfowars_okle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b758be-6f79-4130-871d-4dcf43510259","keywords":null,"link":"/vilag/201841_alex_jones_azinfowars_okle","timestamp":"2018. november. 04. 18:30","title":"Összeesküvés-elméleteket terjeszt, de igazából csak étrend-kiegészítőket akar eladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]