Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350","c_author":"Weyer Béla","category":"elet","description":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal emlékeznek meg. Amelyből Buchenwaldra látni, ahol az egykori láger barakkjait egy Bauhaus-iskolás tervezte – ahogy egy SS-tag iskolatársa az auschwitzieket.","shortLead":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal...","id":"201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c97cf-e36f-4a4a-ab07-78b292a7e4a0","keywords":null,"link":"/elet/201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","timestamp":"2019. április. 27. 17:30","title":"100 éves a Bauhaus, és most a sötét oldalát is megismerhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","shortLead":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","id":"20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672881c8-08aa-46b7-a248-80cbacf14f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","timestamp":"2019. április. 26. 06:41","title":"Tatánál ismét bebizonyosodott, hogy nyitott sorompónál is jöhet a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében. Az első négy hónapban összesen 3079 új munkahely létrehozását támogatták, darabját átlagosan 14 millió forinttal.","shortLead":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében...","id":"20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd06c530-d2e4-4d36-ac3c-da5e15e65366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","timestamp":"2019. április. 26. 13:22","title":"A kormány nagyon felpörgette a munkahelyvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2742e59e-db01-476f-88cc-c588dc8f512a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, mi pedig belevetettük magunkat a könyvkiadók idei friss termésébe, hogy kiderüljön: az emberek hazudnak még maguknak is, hogy a diktatórikus hatalom és a kisember viszonya bonyolult, hogy túrázni és csókolózni is jó – már ha a megfelelő emberrel tesszük. A hvg.hu tavaszi könyvajánlója.","shortLead":"Elkezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, mi pedig belevetettük magunkat a könyvkiadók idei friss...","id":"20190425_Ez_a_kulturharc_kicsit_mas_mint_a_tobbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2742e59e-db01-476f-88cc-c588dc8f512a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7f387-b74c-4004-af4f-de359e2f769e","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Ez_a_kulturharc_kicsit_mas_mint_a_tobbi","timestamp":"2019. április. 25. 20:00","title":"Ez a kultúrharc kicsit más, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946446f-d0cd-4b50-9b3c-fd18d7be878d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Putyin séfjeként” ismert orosz milliárdos, Jevgenyij Prigozsin komoly kártérítést fizetett azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei valószínűleg az ő tulajdonában lévő étkeztetési cég ételeinek fogyasztásától szenvedtek mérgezést. Az ügy rávilágít arra, hogy Oroszországban is szeretnek rejtőzködni a hatalomhoz közeli milliárdosok.","shortLead":"A „Putyin séfjeként” ismert orosz milliárdos, Jevgenyij Prigozsin komoly kártérítést fizetett azoknak a szülőknek...","id":"20190427_Putyin_sefjenek_cege_megmergezte_a_moszkvai_ovodasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946446f-d0cd-4b50-9b3c-fd18d7be878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756bdc75-23bb-4ca4-8d94-f6334d2429ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_sefjenek_cege_megmergezte_a_moszkvai_ovodasokat","timestamp":"2019. április. 27. 13:00","title":"Putyin „séfjének” cége megmérgezte a moszkvai óvodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa493e1-6435-45fe-aaf0-37db16e793c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„1,5 méter nekünk is jár gyalogosoknak.”","shortLead":"„1,5 méter nekünk is jár gyalogosoknak.”","id":"20190426_parkolas_randoti_utca_cetli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa493e1-6435-45fe-aaf0-37db16e793c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2237fccc-971e-4dec-b0c8-c06c52d8d537","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_parkolas_randoti_utca_cetli","timestamp":"2019. április. 26. 10:20","title":"A Radnóti utcában csapott le az udvarias KRESZ-harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e66144-3d7d-4f02-a62f-88862594a53b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén nem lehet az interneten keresztül bankkártya limitet módosítani, egyenleget lekérdezni.","shortLead":"A hétvégén nem lehet az interneten keresztül bankkártya limitet módosítani, egyenleget lekérdezni.","id":"20190426_Erre_figyeljen_ha_a_Budapest_Bank_ugyfele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0e66144-3d7d-4f02-a62f-88862594a53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae07edba-11e4-4fb7-8481-48f932ea5281","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Erre_figyeljen_ha_a_Budapest_Bank_ugyfele","timestamp":"2019. április. 26. 13:35","title":"Erre figyeljen, ha a Budapest Bank ügyfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]