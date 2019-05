Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","shortLead":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","id":"20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec274505-7073-436f-8e28-0b7a31bbba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","timestamp":"2019. május. 06. 21:46","title":"Nem csak Orbán, az MSZP is osztrák kapcsolatokat épített ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ec29ff-7d37-4303-b3ca-e69a3d8e12bc","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Sztojka Edina ápolónő, az év hétköznapi roma hőse mélyről indult, de most úgy látja, hogy érdemes volt küzdenie a mindennapokkal. HVG-portré.","shortLead":"Sztojka Edina ápolónő, az év hétköznapi roma hőse mélyről indult, de most úgy látja, hogy érdemes volt küzdenie...","id":"201918_sztojka_edina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30ec29ff-7d37-4303-b3ca-e69a3d8e12bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6271955-6323-4f00-a517-7914d3cba00f","keywords":null,"link":"/elet/201918_sztojka_edina","timestamp":"2019. május. 05. 20:00","title":"Sztojka Edina: Nem lehet minden kudarcot az emberek előítéleteire fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket mutat, amelyekről sokan talán nem is gondolnák, hogy az ő fejükből pattantak ki. ","shortLead":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket...","id":"20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94169a-4986-44d5-9403-a75a5b6d07ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","timestamp":"2019. május. 06. 17:33","title":"Muzeális értékű Apple-videó került elő, ezt önnek is látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2133b-0d74-48c3-8298-9f912e63506b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen sem marad néma nevű Facebook-oldalról szombaton jelentették a Fidesz hazugnak és félrevezetőnek tartott EP-kampányát, és vasárnap a közösségi oldal válaszolt is: eltávolították a hirdetést.","shortLead":"A Debrecen sem marad néma nevű Facebook-oldalról szombaton jelentették a Fidesz hazugnak és félrevezetőnek tartott...","id":"20190505_Sikerult_levetetni_egy_Fideszhirdetest_a_Facebookrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c2133b-0d74-48c3-8298-9f912e63506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615dcd7-9bf1-4cc2-be55-94ac14200e30","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Sikerult_levetetni_egy_Fideszhirdetest_a_Facebookrol","timestamp":"2019. május. 05. 22:00","title":"Sikerült levetetni egy Fidesz-hirdetést a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston Churchill egykori szobája mellé. A tárgy műalkotás ugyan, de lehet majd használni. ","shortLead":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston...","id":"20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b60127-b1b0-4ac7-aba8-53ddecf3cf46","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","timestamp":"2019. május. 06. 12:26","title":"Az arisztokrácia diszkrét bája: arany-WC-n székelhetnek Winston Churchill egykori kastélyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrök őrizetbe vettek három párizsi tűzoltót, akiket azzal vádolnak, hogy megerőszakoltak az egyik kerületi tűzoltóállomásra bevitt nőt.","shortLead":"A francia rendőrök őrizetbe vettek három párizsi tűzoltót, akiket azzal vádolnak, hogy megerőszakoltak az egyik...","id":"20190505_Csoportos_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_parizsi_tuzoltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a00e2-c461-49f0-90a3-9cb618ed75c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Csoportos_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_parizsi_tuzoltokat","timestamp":"2019. május. 05. 16:14","title":"Csoportos nemi erőszakkal vádolják a párizsi tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai termékeket Tiszaújvárosban. Fő megrendelői az autóipar beszállítói, az egészségipari, távközlési és híradástechnikai cégek. Meglátogattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyárat, hogy megtudjuk, milyen technológiákkal lehet zöldíteni és olcsóbbá tenni az üzemeltetést.","shortLead":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai...","id":"20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149dc465-cd09-44c2-a7e3-467da3ae393a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","timestamp":"2019. május. 06. 07:30","title":"Van olyan értékű energiaköltség, ami nem engedi meg a középszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten, a Miniszterelnökség támogatásával megépülő Istenhegyi Szent László-plébánia közösségi házának alapkőletételén.","shortLead":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette...","id":"20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f50083-f7b6-4cb2-ae6a-c1a07d9392a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","timestamp":"2019. május. 05. 15:20","title":"Gulyás felmondta a leckét, hogy mi a kormány feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]