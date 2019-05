Magyar idő szerint hétfőn hajnalban debütált a Trónok harca utolsó évadának negyedik része, és az epizód után szinte felrobbant a Twitter. Ahogy korábban megírtuk, ezúttal nem(csak) egy nem várt fordulat miatt lett azonnal központi téma a rajongók körében a rész, hanem azért is, mert egy igen látványos bakit ejtettek a készítők

az egyik jelenetben Daenerys előtt maradt egy starbucksos pohár.

Az HBO nem sokkal később egy vicces közleményben reagált a történtekre, a dolog viszont nem maradt ennyiben.

Az Engadget most azt írja, az HBO utólag beleszerkesztett a részbe, így egy digitális trükkel eltüntette a poharat az asztalról. Aki most akarná megnézni a jelenetet az HBO Gón, az már csak a pohár hűlt helyével találkozna. Viszont ahogy mi néztük, a magyar oldalon még továbbra is ott a pohár.

© HBO Go

Az HBO egyébként nem először kényszerül ilyen lépésre, 2018-ban a Westworld című sorozaton dolgozó stáb két tagja is benne maradt egy jelenetben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.