[{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem valószínű, de erős széllökések előfordulhatnak. ","shortLead":"Eső nem valószínű, de erős széllökések előfordulhatnak. ","id":"20190508_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cf48d7-417d-47d8-a427-7208385c0e46","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. május. 08. 05:25","title":"20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette figyelembe – az LMP szerint ezt ismerte el az Emmi egy egyeztetéssorozat végén.\r

