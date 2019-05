Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4c3ce9-8889-4866-bc8f-1acbcb84f9a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök sem értették, hogy tudta ezt megtenni a békés környéken.","shortLead":"A rendőrök sem értették, hogy tudta ezt megtenni a békés környéken.","id":"20190509_Tobb_mint_ezer_illegalis_lofegyvert_foglaltak_le_egy_Los_Angelesi_villaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4c3ce9-8889-4866-bc8f-1acbcb84f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dd520b-8da6-414c-b586-42a269439e70","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Tobb_mint_ezer_illegalis_lofegyvert_foglaltak_le_egy_Los_Angelesi_villaban__video","timestamp":"2019. május. 09. 08:55","title":"Több mint ezer illegális lőfegyvert foglaltak le egy Los Angeles-i villában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az internetes forrásból származó vagy könyvekből vett macskaeledel-receptek többsége általában nem biztosítja a szükséges tápanyagokat a házi kedvencek számára, és akadnak köztük olyanok is, amelyek a macskákra kifejezetten veszélyes hozzávalókat írnak elő – figyelmeztetnek a Kaliforniai Egyetem davisi campusának (UC Davis) munkatársai, akik elsőként készítettek vizsgálatot a témában.","shortLead":"Az internetes forrásból származó vagy könyvekből vett macskaeledel-receptek többsége általában nem biztosítja...","id":"20190510_hazi_keszitesu_macskaeledel_veszelyei_mergezo_anyag_macskaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c742517d-58ca-45b3-9233-54add0cdfb12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_hazi_keszitesu_macskaeledel_veszelyei_mergezo_anyag_macskaknak","timestamp":"2019. május. 10. 12:03","title":"Vigyázzon, sok olyan házi macskaeledel-recept kering a neten, ami egyenesen mérgező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak szól a látogatás.","shortLead":"Iránnak szól a látogatás.","id":"20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628c6144-5a74-43a9-8ca0-865f4dc6852e","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","timestamp":"2019. május. 10. 07:54","title":"B–52-eseket küldött Katarba Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben egy kis kartonbirodalom megtelik emlékekkel, történetekkel és vágyálmokkal. A darab végére nehéz nem levonni a következtetést: senki sem született hajléktalannak, és bárki lehet hajléktalan. ","shortLead":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben...","id":"20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bcbbae-fc82-453a-831b-4d94284025ab","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","timestamp":"2019. május. 10. 15:31","title":"A felesége megfagyott mellette, míg ő beszélt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája. A jelenségről többek videókat és képeket készítettek. ","shortLead":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája...","id":"20190508_porvihar_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddffef-181f-45ee-b420-4de2c7d08d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_porvihar_ausztralia","timestamp":"2019. május. 08. 16:33","title":"Döbbenetes felvételek jöttek az ausztrál várost beborító porviharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e4627-7a54-4460-9ec3-24855d18d646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"„Hé, diáklányok! Emeljétek az életszínvonalatokat, járjatok egy sugar daddyvel.” Ezzel a felirattal cirkált egy kamion Brüsszelben az ULB egyetem mellett (Université Libre de Bruxelles). Az akció nem maradt következmények nélkül. ","shortLead":"„Hé, diáklányok! Emeljétek az életszínvonalatokat, járjatok egy sugar daddyvel.” Ezzel a felirattal cirkált egy kamion...","id":"20190509_Felfuggesztett_borton_bezaras_penzbirsag_lecsapott_a_sugar_daddy_portal_uzemeltetojere_a_belga_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=052e4627-7a54-4460-9ec3-24855d18d646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70809836-6d66-40ec-822b-e2e0952d9da4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190509_Felfuggesztett_borton_bezaras_penzbirsag_lecsapott_a_sugar_daddy_portal_uzemeltetojere_a_belga_birosag","timestamp":"2019. május. 09. 15:59","title":"Ez nem életmód-tanácsadás: elmeszelte a sugar daddy portál üzemeltetőjét a belga bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","shortLead":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","id":"20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474ec75-de82-4186-a976-950bf748c67f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 09. 19:53","title":"Nem volt jó ötlet majomként bemutatni a hercegi pár újszülött fiát, repült is a BBC műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]