[{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","shortLead":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","id":"20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd920e-07da-47e3-a0f4-a13230d6d093","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 12. 09:24","title":"Egymilliárd dollárt is fizethet a 737 Max-katasztrófák áldozatainak a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tíz legnagyobbat dráguló tétel közül hat élelmiszer.","shortLead":"A tíz legnagyobbat dráguló tétel közül hat élelmiszer.","id":"20190512_Ezek_a_termekek_dragultak_a_legnagyobbat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321229f4-ff43-422a-ac09-2bbb2c9e74cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Ezek_a_termekek_dragultak_a_legnagyobbat","timestamp":"2019. május. 12. 16:59","title":"Ezek a termékek drágultak a legnagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak egy megélhetési \"szlovákrendszámosé\". ","shortLead":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak...","id":"20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9f098e-e536-4500-9ddb-b37d06fb049b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Méltán ez az autó a szlovák rendszámok legnagyobb földi helytartója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","shortLead":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","id":"20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a7ac1-9294-4995-987f-f06392db939a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","timestamp":"2019. május. 13. 13:43","title":"Indulhat a falusi csok, megjelent a kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a934-22eb-4506-b23a-09f76302fb4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészségügyi kockázatot jelentő, allergizáló összetevőket azonosítottak több fürdetőben és krémben.","shortLead":"Egészségügyi kockázatot jelentő, allergizáló összetevőket azonosítottak több fürdetőben és krémben.","id":"20190511_Sok_a_problemas_babatermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9825a934-22eb-4506-b23a-09f76302fb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82e2a46-6ebd-472c-9384-9e9946a2f76c","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Sok_a_problemas_babatermek","timestamp":"2019. május. 11. 16:35","title":"Sok a problémás babatermék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt hetek fáradtságára hivatkozik Facebook-oldalán.","shortLead":"Az elmúlt hetek fáradtságára hivatkozik Facebook-oldalán.","id":"20190512_Fucsovics_koran_bucsuzik_a_romai_tenisztornatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdb6d5d-bfa2-4cff-aefc-9edfbdf2255f","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Fucsovics_koran_bucsuzik_a_romai_tenisztornatol","timestamp":"2019. május. 12. 15:20","title":"Fucsovics korán búcsúzik a római tenisztornától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő két hétben tűzszünetet tart. ","shortLead":"A következő két hétben tűzszünetet tart. ","id":"20190513_Puzser_Robert_EPvalasztas_fopolgarmesteri_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ba39f5-3761-401d-b507-79cbd8dd7880","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Puzser_Robert_EPvalasztas_fopolgarmesteri_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 12:54","title":"Puzsér Róbert felfüggeszti kampányát az EP-választásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai államban csak akkor lehet terhesség-megszakítást végezni, ha a magzatnak még nincs szívhangja. ","shortLead":"Az amerikai államban csak akkor lehet terhesség-megszakítást végezni, ha a magzatnak még nincs szívhangja. ","id":"20190512_Szexsztrajkot_hirdettek_a_georgiai_abortusztorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247878c5-e709-4e64-87cb-3026ba7f8f19","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Szexsztrajkot_hirdettek_a_georgiai_abortusztorveny_ellen","timestamp":"2019. május. 12. 10:25","title":"Szexsztrájkot hirdettek a georgiai abortusztörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]