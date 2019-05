Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","shortLead":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","id":"20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d8911c-ae02-4e03-a1de-7d97653fc4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","timestamp":"2019. május. 12. 12:28","title":"Újra Heisler Andrást választották a Mazsihisz elnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c06947b-cdb2-493c-8e11-14ffc7c7b884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel három évtizedes múltra visszatekintő Mortal Kombat fejlesztésének kulisszái mögé külsősök csak ritkán nyernek betekintést. Egy programozó most arról vallott, mennyire megviselte a munka. ","shortLead":"A közel három évtizedes múltra visszatekintő Mortal Kombat fejlesztésének kulisszái mögé külsősök csak ritkán nyernek...","id":"20190513_mortal_kombat_11_eroszakos_videojatek_remalom_poszttraumas_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c06947b-cdb2-493c-8e11-14ffc7c7b884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522237ad-c59d-48f7-8b95-bc0c4f117e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_mortal_kombat_11_eroszakos_videojatek_remalom_poszttraumas_stressz","timestamp":"2019. május. 13. 15:03","title":"Lefejezés, literszám ömlő vér: kikészült az új Mortal Kombat egyik fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","shortLead":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","id":"20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a555d37-bcde-4ba1-8f5f-490fe2da7ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 13. 14:28","title":"Kétmillió eurós adótartozás miatt került bajba az Eurovízió műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel: Tessék?","shortLead":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel...","id":"20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c3d1d0-bb9f-4d47-aa0c-bd8b8475dfa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 11. 20:36","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy hazudott a kormánylap és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","shortLead":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","id":"20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a144bf09-3174-43c7-ad6a-4e861a0fd7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","timestamp":"2019. május. 12. 09:28","title":"Inkább gyalogolnak, de nem akarnak új autókat venni a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1033a8-bfb6-400e-86ce-b65be7be0037","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrák, életmódváltások virágkorát éljük, mégis egyre több a túlsúlyos és evési zavarokkal élő. Valóban ennyire akaratgyengék lennénk? Vagy más okuk van a sorozatos kudarcoknak?","shortLead":"A fogyókúrák, életmódváltások virágkorát éljük, mégis egyre több a túlsúlyos és evési zavarokkal élő. Valóban ennyire...","id":"20190512_Hogyan_nyerjuk_vissza_a_kontrollt_az_etkezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d1033a8-bfb6-400e-86ce-b65be7be0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be79f6-3b1b-4fdb-9753-1edfd4f97652","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190512_Hogyan_nyerjuk_vissza_a_kontrollt_az_etkezesben","timestamp":"2019. május. 12. 20:15","title":"Hogyan nyerjük vissza a kontrollt az étkezésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233fb88b-8406-44d7-9cd2-d0e9fc800fb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csattognak, sziszegnek a pneumobilok, amelyeket olyan mechanika hajt, ami más esetben buszok, metrókocsik ajtónyitó szerkezeteit mozgatja. A Pneumobil Versenyen egy kicsit más a feladatuk.","shortLead":"Csattognak, sziszegnek a pneumobilok, amelyeket olyan mechanika hajt, ami más esetben buszok, metrókocsik ajtónyitó...","id":"20190513_pneumobil_2019_eger_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233fb88b-8406-44d7-9cd2-d0e9fc800fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f269870-f6d3-429c-a249-ebebfbdca85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_pneumobil_2019_eger_verseny","timestamp":"2019. május. 13. 10:20","title":"Léghajtásos autókban a magyarok a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","shortLead":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","id":"20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd797f04-303c-4993-b2b9-838e046dd74e","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Videó: Bravúrosan tett le egy orrfutómű nélküli utasszállítót egy mianmari pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]