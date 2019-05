Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ebf9647-95d8-45b3-badc-088cc7990d1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel utóda, a CDU-elnök Annegret Kramp-Karrenbauer azt tervezi, hogy az EP-választás után a kancellári posztról is lemondatja a politikust - tudta meg a Bloomberg két forrásból. A német Kereszténydemokrata Párt elnöke június elejére már össze is hívta a párt kongresszusát, hogy megpróbálja lemondásra bírni Merkelt.","shortLead":"Angela Merkel utóda, a CDU-elnök Annegret Kramp-Karrenbauer azt tervezi, hogy az EP-választás után a kancellári...","id":"20190518_Ujabb_kiserlet_Merkel_eltavolitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf9647-95d8-45b3-badc-088cc7990d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b6cd9-6e56-425e-83aa-660102639315","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Ujabb_kiserlet_Merkel_eltavolitasara","timestamp":"2019. május. 18. 08:25","title":"Újabb kísérlet Merkel eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","shortLead":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","id":"20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad689fc-06a0-469d-ba51-4b9c62dec0db","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","timestamp":"2019. május. 18. 19:51","title":"Félóra alatt kivégezte a Lyon a Barcelonát a női BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Nagykátán felújították a város legnagyobb katolikus templomát. Isten felújított házának átadásán a miniszterelnök volt a díszvendég. Ám meglepetésvendégek is érkeztek.","shortLead":"Nagykátán felújították a város legnagyobb katolikus templomát. Isten felújított házának átadásán a miniszterelnök volt...","id":"20190517_orban_viktor_balog_zoltan_templomavato_nagykata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b3b65-f8c7-4a00-ae1f-e83a786a2035","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_orban_viktor_balog_zoltan_templomavato_nagykata","timestamp":"2019. május. 17. 21:13","title":"Negyedszerre sem válaszolt nekünk Orbán Viktor a kaotikus templomavatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pécsi vesztegetési ügy négy vádlottja kapott börtönbüntetést, tizenegyen megúszták felfüggesztettel.","shortLead":"A pécsi vesztegetési ügy négy vádlottja kapott börtönbüntetést, tizenegyen megúszták felfüggesztettel.","id":"20190517_Pecsi_egyetemi_vesztegetes_nyolc_evet_kapott_a_volt_gazdasagi_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52ed0d-12e2-4bb5-af18-01b9465f6e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Pecsi_egyetemi_vesztegetes_nyolc_evet_kapott_a_volt_gazdasagi_igazgato","timestamp":"2019. május. 17. 19:17","title":"Nyolc évet kapott a pécsi egyetem volt gazdasági igazgatója a százmilliós vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a3533f-27f1-4679-9260-93d683e719bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a lengyel kisautóban csak két személy fér el. Illetve a motor feletti platón egy kisebb szállítmány is.","shortLead":"Ebben a lengyel kisautóban csak két személy fér el. Illetve a motor feletti platón egy kisebb szállítmány is.","id":"20190518_magyar_virtus_elado_egy_billenoplatos_kispolszki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a3533f-27f1-4679-9260-93d683e719bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8be23aa-1ab8-4505-a0a3-e1722fe4dcb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_magyar_virtus_elado_egy_billenoplatos_kispolszki","timestamp":"2019. május. 18. 08:29","title":"Magyar virtus: eladó egy billenőplatós Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna nélkül is elment a filmfesztiválra, egy hajóról jelentkezett be az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna nélkül is elment a filmfesztiválra, egy hajóról jelentkezett be az Instagramon.","id":"20190518_Vajna_Timeanak_Cannes_mar_soha_nem_lesz_ugyanaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6a3eaa-eb3e-485d-9671-e70aa1db428b","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Vajna_Timeanak_Cannes_mar_soha_nem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. május. 18. 07:45","title":"Vajna Tímeának Cannes már soha nem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni adótitkait.","shortLead":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni...","id":"201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb0e06-1ce2-463c-825b-2c3ce1ab6902","keywords":null,"link":"/vilag/201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","timestamp":"2019. május. 19. 10:00","title":"Trump mintha csak ki akarná provokálni az alkotmányos vádemelési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem módosított a javaslaton a kormány, csak az idén július elseje után született harmadik gyerek után engedik el a 4 millió forintot a jelzáloghitelből.","shortLead":"Nem módosított a javaslaton a kormány, csak az idén július elseje után született harmadik gyerek után engedik el a 4...","id":"20190517_Novak_Katalin_tisztazta_mikortol_szuletett_gyerekekre_vonatkozik_a_babavaro_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a7233-a20c-440d-a985-3255bb737455","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Novak_Katalin_tisztazta_mikortol_szuletett_gyerekekre_vonatkozik_a_babavaro_tamogatas","timestamp":"2019. május. 17. 20:15","title":"Novák Katalin tisztázta, mikortól született gyerekekre vonatkoznak a kormány támogatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]