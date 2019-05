Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól megvághatták a gyanútlan vásárlókat.","shortLead":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól...","id":"20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf0f42-7a2e-445e-8998-89005a74d75d","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","timestamp":"2019. május. 12. 11:52","title":"Esetenként 1000 százalékos áremelés: durva botrány készül az amerikai gyógyszeriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát.","shortLead":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes...","id":"20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b8b55-81a1-43a8-b75a-c230d714cfc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","timestamp":"2019. május. 11. 21:02","title":"Túl veszélyes Szíria a humanitárius szervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint mintegy félmillió utasra számítanak évente.","shortLead":"A tervek szerint mintegy félmillió utasra számítanak évente.","id":"20190512_gyorsvasut_szuperexpressz_budapest_varso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116cb634-56c3-4918-a185-0c3aeffe2e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_gyorsvasut_szuperexpressz_budapest_varso","timestamp":"2019. május. 12. 08:19","title":"Alakul a 250 km/h sebességű Budapest-Varsó gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtévesztő módon húsevőkre jellemzőnek tűnik az óriáspandák táplálkozása a bambusz kizárólagossága ellenére.","shortLead":"Megtévesztő módon húsevőkre jellemzőnek tűnik az óriáspandák táplálkozása a bambusz kizárólagossága ellenére.","id":"20190511_oriaspandak_taplalkozasa_feherje_bambusz_husevok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eac26a0-58f0-4aca-bda2-c4f48dfe3215","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_oriaspandak_taplalkozasa_feherje_bambusz_husevok","timestamp":"2019. május. 11. 10:03","title":"Hogyan váltak a pandák húsevőből vegánná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88894954-cbbc-4bc5-98ca-4751981a218e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornahálózat fejlesztésére kapott közpénzt a Mészáros és Mészáros Kft., és úgy tűnik, idősebb Orbán Győző vállalatának az építőelemeit is felhasználják.","shortLead":"A csatornahálózat fejlesztésére kapott közpénzt a Mészáros és Mészáros Kft., és úgy tűnik, idősebb Orbán Győző...","id":"20190513_Meszarosek_munkalatainal_fotoztak_le_Orban_apja_cegenek_termekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88894954-cbbc-4bc5-98ca-4751981a218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca672a80-ac41-4dcb-aebf-806cd44b4fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Meszarosek_munkalatainal_fotoztak_le_Orban_apja_cegenek_termekeit","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Orbán apja cégének termékeit Mészárosék munkálatainál fotózták le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9932bb-294d-4006-a15f-7a0ee594e9e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnya félreértés egy debreceni videojátékos rendezvényen.","shortLead":"Csúnya félreértés egy debreceni videojátékos rendezvényen.","id":"20190511_Elvettek_a_gyerekektol_az_etelt_a_biztonsagi_orok_megettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9932bb-294d-4006-a15f-7a0ee594e9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab6cad5-cc94-4d3b-8b97-25ba4a61866e","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Elvettek_a_gyerekektol_az_etelt_a_biztonsagi_orok_megettek","timestamp":"2019. május. 11. 21:45","title":"Elvették a gyerekektől az ételt a biztonsági őrök, majd állítólag megették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ők azok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakcímmel. ","shortLead":"Ők azok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakcímmel. ","id":"20190512_Van_aki_mar_hetfon_szavazhat_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df70fff6-a2a1-460a-adcc-4e8cb576cd30","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Van_aki_mar_hetfon_szavazhat_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. május. 12. 11:32","title":"Van, aki már hétfőn szavazhat az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]