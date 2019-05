És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon eddig kellett rá várni.

Hosszú várakozás után Magyarországon is elindul(t) az Apple 2014-ben bemutatott mobilfizetési rendszere, az Apple Pay,

az OTP Banknál már bekapcsolták a szolgáltatást.

Az Apple Pay több országban évek óta működik, a bevezetése utáni első napokban már 1 millióan használták. A rendszer nem csak iPhone-okon, az Apple okosóráján és táblagépén is működik.

A cupertinói cégvezér, Tim Cook a rendszer indulásakor azt mondta: az Apple Pay biztonságos fizetési mód, mert nem gyűjti össze a vásárlók adatait, ráadásul könnyű használni. Cook akkor arról is áradozott, milyen gyors a rendszer, ennek reklámozására pedig azért is volt szükség, mert a MasterCard közben olyan, ujjlenyomattal működő bankkártyát mutatott be, amely véget vet a PIN-kódok korszakának.

Az Apple Pay hazai indulására éveket kellett várniuk a cég készülékeivel rendelkező magyar felhasználóknak. A szolgáltatás érkezésének már korábban is voltak jelei, akkor a MacRumors írta meg: az újfajta fizetési mód napokon belül nálunk is megjelenhet. Az Mfor ezzel kapcsolatban úgy tudja, az OTP még a mai nap folyamán sajtótájékoztatót tart a részletekről. (OTP-s olvasóink közül többen is megerősítették, hogy a rendszer működik náluk.)

Egyébként azoknak sem kell szomorkodniuk, akik nem az OTP-nél bankolnak, úgy tudni, a CIB heteken belül, az Ertse pedig augusztustól teszi elérhetővé a szolgáltatást.

