[{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","shortLead":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","id":"20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd3021-a7c5-401e-a440-0ae8ee7ef1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","timestamp":"2019. május. 10. 10:10","title":"NAV-tisztviselőt ítéltek el korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97575af6-ba4b-4667-a6f8-1e919bd7b885","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az emberi lét drámájának egyik legfigyelemreméltóbb megjelenítésével találkozhat a néző Mark Rothko, az 1970-ben elhunyt amerikai festő vásznai előtt. A művész megjegyzései, írásaiban tett utalásai, pszichológusok véleménye és művészettörténészek munkái egyaránt ezt erősítik meg. Egy 1947-es szövegében kijelenti: „Képeimet drámáknak tartom, a formák rajta a szereplők.” Egy 1956-os beszélgetés szerint: „Engem kizárólag az érdekel, hogy alapvető emberi érzéseket fejezzek ki, tragédiát, eksztázist, hanyatlást és így tovább.”","shortLead":"Az emberi lét drámájának egyik legfigyelemreméltóbb megjelenítésével találkozhat a néző Mark Rothko, az 1970-ben...","id":"20190509_Aura_es_kontemplacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97575af6-ba4b-4667-a6f8-1e919bd7b885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8608e647-2331-4c2b-8052-224cb9003c2f","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190509_Aura_es_kontemplacio","timestamp":"2019. május. 09. 13:14","title":"Aura és kontempláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier francia kémikust, a korszerű vegytan megalapozóját. Neki köszönhetjük például az oxigén azonosítását.","shortLead":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier...","id":"20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97332ea1-bf15-4773-8175-c25d12b2e76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","timestamp":"2019. május. 09. 17:03","title":"225 éve fejezték le az embert, aki rájött, hogy van oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","shortLead":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","id":"20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69dfe4-0168-4733-9c95-e7b74c2d279d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","timestamp":"2019. május. 09. 07:38","title":"Csaknem 2000 év után fedezték fel Nero császár Aranypalotájának termét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcf6251-2571-4c3a-88a8-945a73f5589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy túlfújta vagy túlitta magát.","shortLead":"Vagy túlfújta vagy túlitta magát.","id":"20190508_szonda_alkohol_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbcf6251-2571-4c3a-88a8-945a73f5589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7273d1-89e6-4d11-a807-779f8366b42a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_szonda_alkohol_autos_video","timestamp":"2019. május. 08. 22:04","title":"Úgy megfújta a szondát a részeg autós, hogy elájult - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c18df19-279c-4f90-9e46-c760b2c1633f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Coutinho lehet az első közülük, de mások nevét is emlegetik.","shortLead":"Coutinho lehet az első közülük, de mások nevét is emlegetik.","id":"20190509_Tobb_mint_10_focista_tavozhat_a_BLdontot_elbuko_Barcabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c18df19-279c-4f90-9e46-c760b2c1633f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cdd5e8-8d16-4708-a425-03a97b0c220b","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Tobb_mint_10_focista_tavozhat_a_BLdontot_elbuko_Barcabol","timestamp":"2019. május. 09. 13:57","title":"Több mint 10 focista távozhat a BL-elődöntőt elbukó Barcából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit.","shortLead":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus...","id":"20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30da3da-cd97-4291-a650-93e0ca37d2bb","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Az év nemzetközi jogvédője lett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]