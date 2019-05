Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És ez még csak a kezdet.","shortLead":"És ez még csak a kezdet.","id":"20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9972a5ad-990f-4a1c-a91f-3d77b2755e48","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","timestamp":"2019. május. 21. 15:07","title":"Itt a nagy eső következménye: árhullám vonul le a Dunán és a Tiszán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","shortLead":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","id":"20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07d16f-eed1-4a07-89ed-28d687adef02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","timestamp":"2019. május. 21. 09:18","title":"A Mol is belevág a hidrogénes autózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja...","id":"20190522_fidesz_mszp_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3935fba9-5628-48b9-8cba-22f335f44102","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_fidesz_mszp_valasztas","timestamp":"2019. május. 22. 12:30","title":"Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48f7820-1a1e-4d57-8eff-cfe90b8739ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók nagy erőkkel vonulnak a helyszínre.","shortLead":"A tűzoltók nagy erőkkel vonulnak a helyszínre.","id":"20190521_Kigyulladt_a_bkescsabai_nagy_malom_epulete__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48f7820-1a1e-4d57-8eff-cfe90b8739ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03db8de9-1bb9-4906-94f5-26a826fcfb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Kigyulladt_a_bkescsabai_nagy_malom_epulete__fotok","timestamp":"2019. május. 21. 17:47","title":"Kigyulladt a békéscsabai nagy malom épülete – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","shortLead":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","id":"20190522_will_smith_budapest_lanchid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e4a9cd-7df0-440a-8121-9d44e5375059","keywords":null,"link":"/elet/20190522_will_smith_budapest_lanchid","timestamp":"2019. május. 22. 13:28","title":"Will Smith tisztában volt vele, hogy illegálisan mászott fel a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04ba6f8-bd06-4264-8733-9fc338b32773","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország vidéki városaiban megjelentek azok az önálló civilszervezetek, amelyek nem félnek kiállni jogaik mellett, és az utóbbi időben többször visszavonulásra késztették a keménykedő rendfenntartó erőket.","shortLead":"Oroszország vidéki városaiban megjelentek azok az önálló civilszervezetek, amelyek nem félnek kiállni jogaik mellett...","id":"20190521_Gyengul_Putyin_hatalma_gyoznek_a_helyi_lazadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e04ba6f8-bd06-4264-8733-9fc338b32773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec24a287-33b2-4807-bf84-5f5eae64a2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Gyengul_Putyin_hatalma_gyoznek_a_helyi_lazadok","timestamp":"2019. május. 21. 11:30","title":"Gyengül Putyin hatalma, győzelmeket aratnak a helyi lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","id":"20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f18ed-47e7-4f7f-b714-16ef9226784d","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","timestamp":"2019. május. 21. 10:35","title":"“Menj a francba!” – üzente Kovács Zoltán a Washington Post újságírójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen bizonytalan a helyzetük a munkaerőpiacon.","shortLead":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen...","id":"20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d333b14-8f80-4efa-9a7b-5a60e91893b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","timestamp":"2019. május. 21. 07:26","title":"A dolgozó magyarok harmada nem kereste meg a minimálbért sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]