Lassan indulhat a visszaszámlálás, a NASA ugyanis 2020-ban indítaná útnak a legújabb marsjáróját, a Mars 2020-at. A szerkezet a tervek szerint 2021-ben landol majd a vörös bolygó felszínén, a planéta körül pedig már ott kering az egység kommunikációs műholdja is.

Mivel gyakorlatilag már tényleg a küszöbön áll az indulás, a NASA egy új akciót hirdetett: szeretné, ha mindenkinek lehetősége lenne "eljutni" a Marsra. Ennek apropóján indították most el a Send Your Name (vagyis Küldd El a Neved) kampányt: bárki, aki szeretné, hogy a marsjáró "elvigye" őt a vörös bolygóra, küldje el a nevét a NASA-nak, cserébe pedig kap az illető egy beszállókártyát, ami bizonyítja, hogy tényleg a "Marson jár" az illető.

Persze a nevet nem lehet majd csak úgy elolvasni, a NASA Jet Propulsion laboratóriuma ugyanis egy elektronsugarat használ majd, hogy egy kis chipre ráférjen több millió név.

A regisztrációt bárki megteheti, amihez egyedül csak a nevet, az országot, az irányítószámot és az e-mail-címet kéri el a NASA. Szerencsére a szervezet gondolt azokra is, akik szeretik elrontani mások szórakozását, így előre jelezték: egy előzetes szűrőn mennek majd át a beérkező nevek, hogy ne legyen trollkodás áldozata a kezdeményezés. Regisztrálni szeptember 30-ig lehet ezen az oldalon. Eddig valamivel több mint 1,6 millióan jelentkeztek a NASA felhívására.

A beszállókártyát aztán letölthetjük, beágyazhatjuk egy weboldalra, vagy épp ki is nyomtathatjuk.

