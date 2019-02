Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazonhoz hasonló online platform kialakításán dolgoznak az IKEA-nál.","shortLead":"Az Amazonhoz hasonló online platform kialakításán dolgoznak az IKEA-nál.","id":"20190213_Mas_butorgyartok_termekeit_arulna_az_IKEA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f3c707-ee17-4071-b761-0a51f6a86a87","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Mas_butorgyartok_termekeit_arulna_az_IKEA","timestamp":"2019. február. 13. 11:17","title":"Más bútorgyártók termékeit is árulná az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új mérnökcsapatot állít össze, hogy saját fejlesztésű processzorokat tudjon készíteni. A székhelyük Indiában lesz.","shortLead":"A Google új mérnökcsapatot állít össze, hogy saját fejlesztésű processzorokat tudjon készíteni. A székhelyük Indiában...","id":"20190212_google_sajat_fejlesztesu_processzor_bengaluru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5c5c68-ca0f-4ca5-a09d-39d86ab4c379","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_sajat_fejlesztesu_processzor_bengaluru","timestamp":"2019. február. 12. 17:33","title":"Szupercsapatot toboroz a Google, az Intel, a Qualcomm és az Nvidia emberei is benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","shortLead":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","id":"20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacc32f5-f24a-4a53-9caf-e631bcb43463","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 13. 13:57","title":"A kávéfőzős szarvasi gyár jövőjéről tárgyalt a polgármester és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","shortLead":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","id":"20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d9bd2-6e6f-4d5c-9dfe-5ac3efeb9495","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","timestamp":"2019. február. 12. 20:55","title":"Kifizeti Sala vételárát a Cardiff, ha kötelezi őket a szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c8dc07-46c1-4382-8ea1-a9d0d1188644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Szudánban még mindig 19 ezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy harcoljon. ","shortLead":"Dél-Szudánban még mindig 19 ezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy harcoljon. ","id":"20190212_Meghato_videoval_hivja_fel_a_figyelmet_a_gyerekkatonakra_az_UNICEF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c8dc07-46c1-4382-8ea1-a9d0d1188644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a8749-45c1-4ee1-a008-6cbc2f8333e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Meghato_videoval_hivja_fel_a_figyelmet_a_gyerekkatonakra_az_UNICEF","timestamp":"2019. február. 12. 16:42","title":"Megható videóval hívja fel a figyelmet a gyerekkatonákra az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","shortLead":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","id":"20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5ae58-2790-46b9-815d-48b32da94257","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","timestamp":"2019. február. 13. 04:08","title":"Máshol is vannak gonosz autókarcolós nénik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","shortLead":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","id":"20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b209a7-769e-41c3-937c-a1598d4cd45c","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","timestamp":"2019. február. 12. 11:37","title":"Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat, a Nyugati-Ghátok területén.","shortLead":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat...","id":"20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a699c7b5-cae1-434e-9ab0-a5c54a0cd6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","timestamp":"2019. február. 13. 16:33","title":"Találtak egy új békafajt, ami egész életében mindössze négy napot tölt szaporodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]