Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni klub szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga-döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának a menekülésben. ","shortLead":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának...","id":"20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1270f-a214-4414-bac5-f2a14395e3e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","timestamp":"2019. május. 28. 18:38","title":"Megölték a szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f06caa-c9a7-4eea-8149-6e67494aff7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy legalábbis megpróbálja. Most egy transznemű férfi történetén keresztül.","shortLead":"Vagy legalábbis megpróbálja. Most egy transznemű férfi történetén keresztül.","id":"20190528_Tovabb_rombolja_a_macso_sztereotipiakat_a_Gillette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f06caa-c9a7-4eea-8149-6e67494aff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc5425-32da-4cb6-8270-4ea683ba6ae5","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Tovabb_rombolja_a_macso_sztereotipiakat_a_Gillette","timestamp":"2019. május. 28. 13:01","title":"Tovább rombolja a macsó sztereotípiákat a Gillette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebben születtek, többen haltak meg eddig 2019-ben, mint tavaly. A termékenységi arányszám is csökken.","shortLead":"Kevesebben születtek, többen haltak meg eddig 2019-ben, mint tavaly. A termékenységi arányszám is csökken.","id":"20190528_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_10_szazalekkal_nott_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83bff73-d2d6-4826-9350-8f674f4df375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_10_szazalekkal_nott_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. május. 28. 09:28","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, 10 százalékkal nőtt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas ez a szint - határozott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. Caster Semenya most ezt a döntést támadta meg.","shortLead":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas...","id":"20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1a985-d7b1-410b-9848-f5df2dca2993","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","timestamp":"2019. május. 29. 21:36","title":"Bíróságon harcol tovább Caster Semenya, hogy gyógyszerezés nélkül versenyezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi azt mondta az Indexnek, hogy az utóbbi időben kialakult hajózási gyakorlat nagyon veszélyes volt. ","shortLead":"Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi...","id":"20190530_budapesti_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f390fa-68d2-49f2-ba1d-3aeb77bd35be","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_budapesti_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 06:44","title":"Budapesti hajóbaleset: csak idő kérdése volt a tragédia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket, játszótereket alakítanak ki. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket...","id":"20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0771f39e-152a-4ac3-97a1-c5c2d7001d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","timestamp":"2019. május. 29. 12:19","title":"Parkosítják a lebontott margitszigeti teniszstadion helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","shortLead":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","id":"20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb25563-f946-436f-8002-ca85c22e7794","keywords":null,"link":"/elet/20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","timestamp":"2019. május. 29. 08:16","title":"Ötvenezer tanár tüntetett Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]