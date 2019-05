Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

\r

","shortLead":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

\r

","id":"20190528_Fokert_Nem_vagnak_ki_fakat_a_Tabanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524821e6-4996-4f33-bfea-1f0033e21db2","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Fokert_Nem_vagnak_ki_fakat_a_Tabanban","timestamp":"2019. május. 28. 17:02","title":"Főkert: Nem vágnak ki fákat a Tabánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét letöltendő börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság. ","shortLead":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány...","id":"20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0d87-7596-4653-b7ac-c48b013ed038","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","timestamp":"2019. május. 27. 19:29","title":"Három és fél év letöltendőt kapott a román pártelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai képviseleténél viszont, aki a Huaweit ért gyomrosokat használta volna fel, a visszájára fordult az élcelődés.","shortLead":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai...","id":"20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a04ed6-6f0d-426a-b43f-f60cc39f2120","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","timestamp":"2019. május. 27. 17:03","title":"Odavágott az LG a Huaweinek, de a kommentelők gyorsan visszaütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét korrupció miatt.","shortLead":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata...","id":"20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df734b2-aca1-4d84-b20d-4842927204d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 13:14","title":"24 órán belül börtönbe mehet a román kormánypárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A legfrissebb közlönyben újabb százmilliókat szán Magyarország üldözött keresztényeknek, sőt az indoklás szerint a migrációt is csökkentheti az adomány.","shortLead":"A legfrissebb közlönyben újabb százmilliókat szán Magyarország üldözött keresztényeknek, sőt az indoklás szerint...","id":"20190528_Ujabb_szazmilliokat_kolt_a_kormany_sziriai_keresztenyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f19394-cac7-4ac7-99a9-46e021560f87","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ujabb_szazmilliokat_kolt_a_kormany_sziriai_keresztenyekre","timestamp":"2019. május. 28. 10:54","title":"Újabb százmilliókat költ a kormány szíriai keresztényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet neki „fel nem róható okok” miatt visszakozott.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet neki „fel nem róható okok” miatt visszakozott.\r

\r

","id":"20190527_Nem_lesz_tanarsztrajk_a_PDSZ_visszavonta_a_sztrajkfelhivast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476eed42-edd9-4e67-aa3d-9591ed1490e2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Nem_lesz_tanarsztrajk_a_PDSZ_visszavonta_a_sztrajkfelhivast","timestamp":"2019. május. 27. 10:21","title":"Nem lesz tanársztrájk, a PDSZ visszavonta a sztrájkfelhívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még arról volt szó, vegyesvállalat lesz, most a cég megveheti a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t és ingatlanjait.\r

\r

","shortLead":"Korábban még arról volt szó, vegyesvállalat lesz, most a cég megveheti a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t és...","id":"20190529_Verseny_nelkul_az_oroszoke_lett_a_dunakeszi_jarmujavito_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5a48f7-f043-4846-ba94-85ac98f9b323","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Verseny_nelkul_az_oroszoke_lett_a_dunakeszi_jarmujavito_ceg","timestamp":"2019. május. 29. 07:02","title":"Verseny nélkül az oroszoké lett a dunakeszi járműjavító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cb4774-fd12-42df-9f96-5bda1950c2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1979-ben, kereken negyven éve jelent meg először a HVG. Az RTL Klub XXI. század című műsora hétfő este lapunk négy évtizedét mutatja be, felidézve az indulást, a sorsfordító pillanatokat, és felvillantva jelenünket. Nézze meg a műsor előzetesét itt, illetve 00.10-kor az adást az RTL Klubon.","shortLead":"1979-ben, kereken negyven éve jelent meg először a HVG. Az RTL Klub XXI. század című műsora hétfő este lapunk négy...","id":"20190527_HVG_40_a_XXI_szazadban_lapunk_negy_evtizede_ma_ejszaka_az_RTL_Klubon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60cb4774-fd12-42df-9f96-5bda1950c2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11eeb3e-46bd-4ac6-84f0-b4a791f61cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_HVG_40_a_XXI_szazadban_lapunk_negy_evtizede_ma_ejszaka_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. május. 27. 10:15","title":"HVG 40 a XXI. században: lapunk négy évtizede ma éjszaka az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]