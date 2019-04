Az elmúlt években folyamatosan sakkozott azzal a Samsung, hogy mikor mutassa be zászlóshajója, a Galaxy S-sorozat soron következő modelljét, modelljeit. Tavaly a barcelonai Mobile World Congressen rántották le a leplet a Galaxy S9-ről, az idei évben pedig még előrébb hozták a bemutatót, a Galaxy S10-et már a barcelonai seregszemle előtt, Londonban villantották meg. Mindezt tették elsősorban azért, mert a jelenlegi legnagyobb androidos konkurens, a Huawei is arra készült, hogy bemutassa a hajlítható telefonját, így a Samsung előbb akart villantani egyet a Galaxy Folddal. Éppen ezért kicsit olyan érzés volt, mintha az S10 és társai csak a másodhegedűs szerepét játsszanák az idei évben, és igazából nem is ezeken a készülékeken lenne a fókusz.

Pedig a valódi – most megvásárolható, tömegeknek szánt – termékeket a Galaxy S10 különböző változatai jelentik, a Fold inkább csak egyfajta bevezető terméknek tekinthető. (Magyarországon nem is forgalmazzák majd hivatalosan.) Az S10-ek viszont már a nagyközönség számára is kézzel fogható mobilok, amelyekből az idén már nem kettő, hanem három különböző változat is készült. (Valójában négy, mert létezik egy 5G-képes verzió is, de azt Magyarországon szintén nem árusítják.) Megnéztük, a felhozatalból melyiknek van a legjobb ár-érték aránya. Kipróbáltuk a legolcsóbb Galaxy S10E-t, a Galaxy S10-et, valamint a csúcsgép Galaxy S10+-t is.

Külcsín

A Samsung úgy döntött, nem ül fel a szenzorszigetes vonatra. Amikor az iPhone X – és vele együtt a notch – megérkezett, szinte az összes androidos gyártó lemásolta – kivéve a Samsungot. A tavaly megjelent S9-ekről hiányzott ez az elem, esztétikailag rögtön ki is tudott emelkedni a mezőnyből.

Félő volt, hogy majd az idei évben pótolják ezt az "elmaradást". Szerencsére nem ez történt. A dél-koreai cég gyakorlatilag átugrott egy generációt, és a szenzorszigetet kihagyva rögtön az Infinity-O kijelzőre váltott. A technológia gyakorlatilag a kameralyukas megoldást jelenti, ami eggyel talán még mindig elegánsabb megoldás egy nagy szenzorszigetnél.

© Pavló Péter

A szelfikamerák középről a készülékek jobb felső sarkába kerültek át. Ezekből a Galaxy S10E és az S10 esetében egy, míg az S10+-nál kettő található a kijelzőbe ágyazva. Meglepő módon egyáltalán nem annyira zavaró az elhelyezés, mint azt első blikkre gondolná az ember, még annak ellenére sem, hogy emiatt a képernyő egy (igen kicsi) része kihasználatlanná válik. Az viszont már jóval zavaróbb, hogy a fentről lehúzható menüt az ember a hüvelykujjával hívja elő, így az esetek 99 százalékában elsőre a kamerát maszatolja össze. Balkezesek előnyben.

Az elmúlt hetekben végzett teszt során kicsit az volt az érzésünk, mintha a Samsung rejtegetni szeretné a kameralyukat, legalábbis erre enged következtetni, hogy a háttérképek jelentős része épp ott sötét, ahol a szelfikamera található.

© Pavló Péter

Kijelzőileg

A három különböző mobil három különböző kijelzőméretet is jelent. Az

S10E egy 5,8 colos, az

S10 egy 6,1 colos, az

S10+ pedig egy 6,4 colos

kijelzőt kapott.

Előbbi Full HD+ AMOLED, utóbbi kettő pedig QHD+ AMOLED panelt jelent. Bár a különbség látszik, valójában az S10E-nek sincs semmi “szégyellni valója”. A színeket mintha egy kicsit túlhúzta volna a Samsung, és az 1200 nites fényerőt is picit túlzónak találjuk, de összességében egyik panelre sem lehet panasz.

© Pavló Péter

A méret miatt kétség kívül az S10E-t lehet a legkényelmesebben használni (egy kézzel), de ilyen tekintetben az S10-nél sem kellett attól tartanunk, hogy kiesik a kezünkből, ha nem két kézzel fogjuk. Az S10+ ezen a téren erős határeset, a mi lelkünket leginkább az nyugtatta, ha két kézzel tartottuk. A buszon/metrón/villamoson állva viszont már igazi kihívás nyomogatni úgy, hogy közben kapaszkodni is kell hozzá.

Mutasd az ujjad, nem mondom meg, ki vagy

Ami viszont már érdekesebb, és szintén a kijelzőhöz tartozik, az az ujjlenyomat-olvasó használata. A Samsung a világon elsőként pakolt ultrahangos szenzort a kijelző alá, ami elvileg biztonságosabbá teszi a mobil használatát, mint a hagyományos változat, amely 2D-s képet készít az ujj barázdáiról.

Ezt a technológiát az S10-ben és az S10+-ban is megtaláljuk, az S10E esetében viszont a mobil oldalára került a szenzor. Tapasztalatunk szerint ez tűnik a jobb/kényelmesebb megoldásnak, a kijelző alá épített változatot megérintve ugyanis nem mindig oldódott fel azonnal a mobil.

Az S10E ezen a téren egyszer sem hibázott.

Belső értékek

A mobilokba (mindháromba) ugyanaz az erőforrás került. Európában ez az Exynos 9820-as chipet jelenti, ami 8 nm-es technológiával készült és 8 mag dolgozik benne. Ehhez különböző méretű tárhely és különböző mennyiségű RAM tartozik. Mindhárom mobilnál 128 és 256 GB kapacitás közül lehet választani, ám míg az S10E esetében 6 és 8 GB RAM-ról beszélhetünk (attól függően, hogy a kisebb vagy a nagyobb tárhellyel szerelt változatot akarjuk), az S10 és az S10+-nál csak 8 GB RAM-os verzió található. Utóbbinál még van egy 12 GB / 1 TB kombójú változat is, ami az abszolút csúcsok csúcsát jelenti. Jó hír, hogy mindhárom verziót kiegészíthetjük egy 512 GB-os microSD-kártyával is, így a tárhely méretét könnyen megsokszorohatjuk.

A mi kezünkben az S10E 6/128-as, az S10 8/128-as és az S10+ 8/128-as változata járt. És ha már járt, lefuttattuk rajtuk az AnTuTu benchmark-tesztjét is (a 7.1.5-ös verziót), ami alapján úgy tűnik, nagy különbség nincs a mobilok között. Az

S10E esetében 317631, az

S10 esetében 327627, míg az

S10+ esetében 336997

pont lett a végeredmény. Utóbbi tesztről egy videót is készítettünk (amit 1,5x-es sebességre gyorsítottunk).

Mindez főleg annak függvényében érdekes, hogy a különböző méretű változatok különböző kapacitású akkumulátort is jelentenek, így a nagy kérdés az volt, meddig bírják a mobilok egy feltöltéssel a strapát. Mivel az

S10E-ben egy 3100 mAh-s, az

S10-ben egy 3400 mAh-s, az

S10+-ban pedig egy 4100 mAh-s

pakk lapul, azt gondolná az ember, az S10+ jóval tovább bírja a munkát, mint a másik két változat. Ez azonban nem így van, legalábbis lényegi különbséget nem tapasztaltunk. Az S10E-t és az S10-et erős igénybevétel mellett (fotózás, videózás, zenelejátszás, internetezés, munka) a nap végén már tölteni kellett, az S10+-t viszont csak másnap kellett feltennünk a töltőre. Igaz, már délelőtt, vagyis a 1,5-2 napos gyűrődést azért ez a változat sem bírja.

Töltés másként

A Samsung olyan technológiát is pakolt a készülékekbe, amellyel vezeték nélkül tölthetünk más eszközöket. Ha ezt a funkciót is kihasználjuk, nem árt, ha tartunk magunknál egy töltőkábelt, mert az intenzív használatot és a töltésmegosztást egyszerre már nehezen bírná a készülék szuflával. Vagy tanuljunk meg nemet mondani, ha fontos, hogy reggeltől estig biztosan kitartson a mobil.

Ezen a téren még egy dolgot mindenképp fontos megjegyezni: ha szeretnénk, hogy a töltésmegosztás meg is történjen, mindenképpen vízszintes felületre rakjuk le a készüléket. Ellenkező esetben ugyanis a mobil borítása miatt a rátett készülék/eszköz egyszerűen le fog csúszni róla, és a megosztás megszakad. A funkció kihasználásához így mi magunk egy asztalt vagy szekrényt javaslunk, a kanapét viszont semmiképp sem.

És a kamerák?

A Samsung esetében nem csak az volt a kérdés, hogy hol kap majd helyet az előlapi kamera a mobilban, hanem az is, mennyire lesz képes túllépni önmaga árnyékán a cég. A Galaxy S9 bemutatásakor a legjobb kamerás mobilt kaptuk meg, aztán néhány héttel később jött a konkurens Huawei, és lesöpörte a dél-koreai eredményt az asztalról. Éppen ezért nagy volt a várakozás, hogy mit is villant idén a Samsung, a végeredmény viszont felemás lett.

A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs 109 pontot adott a Galaxy S10+ fotós és videós teljesítményére, ami arra volt elég, hogy a konkurensek 2018-as szintjére kapaszkodjon fel a készülék. (Azóta pedig kiderült, a Huawei ezt a szintet is túlugrotta.)

Összehasonlításunkban mi elsősorban arra voltunk kíváncsiak, egymáshoz képest mit produkál a Galaxy S10E, S10 és S10+ kamerarendszere.

A Galaxy S10E hátlapjára egy Dual Pixel technológiával ellátott 12 megapixeles, széles látószögű szenzor került f1,5-2,4 rekeszértékkel, amihez a 16 megapixeles, ultraszéles látószögű, f2,2-es rekeszértékkel bíró optika társult. A Galaxy S10, valamint a Galaxy S10+ készülékek hátlapjára ugyanez a rendszer került, amik mellé egy 12 megapixeles, f2,4-es rekeszértékkel bíró teleobjektív társult. A különbség akkor jön ki igazán, ha a képeket egymáshoz viszonyítva nézzük meg:

Alapbeállítás a kamerán. (Balról jobbra: Galaxy S10E, Galaxy S10, Galaxy S10+.) © hvg.hu

Balról jobbra: Galaxy S10E, Galaxy S10, Galaxy S10+ © hvg.hu

Maximális zoom. (Balról jobbra: Galaxy S10E, Galaxy S10, Galaxy S10+.) © hvg.hu

A fenti képekből jól látszik, mit jelent, hogy az S10E-hez képest az S10 és az S10+ is megkapta a telefotó objektívet. Aki viszont nem érzi szükségét annak, hogy messziről fotózzon le dolgokat, annak ez a plusz egész biztosan nem fog hiányozni.

Van azonban egy tulajdonság, amellyel mindhárom mobil rendelkezik, aminek mi személy szerint jobban örültünk, mint a telefotók készítésének. A Samsung ugyanis csúcsra járatta az optikai képstabilizálást, így gyakorlatilag úgy kisimítja a felvételt, mintha valamilyen gimbalt használtunk volna. Jó, annyira talán nem, de ahhoz képest, hogy csak a kezünkben volt a készülék, a végeredmény igen meggyőző lett:

Verdikt

És akkor a végére érve térjünk vissza az alapvető kérdéshez: vajon melyikre érdemes költeni? A kérdés azért sem költői, mert még az S10E esetén is több százezer forintról beszélünk. A

Galaxy S10E 257 990 forintba, a

Galaxy S10 309 990 forintba, a

Galaxy S10+ pedig 344 990 forintba

+: megbízható működés, gyors töltés, biztonságos ujjlenyomat-olvasó, minőségi anyaghasználat. –: viszonylag alacsony üzemidő, szuperlassított videót nehéz készíteni, nem minden kijelzővédő fóliával garantált az ujjlenyomat-olvasó használata.

kerül, így érdemes megfontolni, melyikre van valójában szükség. Az Apple esetében a vásárlók egyértelműen döntöttek, amikor az iPhone XR-re tették le a voksukat – olyannyira, hogy emiatt meg is kellett variálnia a cégnek a gyártást.

A Samsungnál valószínűleg nem lesz ilyen probléma.

A teszt alapján úgy tűnik, a dél-koreai cégnek sikerült úgy belőnie a készülékeket (és a hozzájuk tartozó árat), hogy a Galaxy S10 tűnjön a legjobb kompromisszumos megoldásnak. Az S10E az akkumulátor mérete és a telefotós képesség hiánya miatt esik ki, az S10+ pedig egyértelműen a pro felhasználóknak készült.

Az egyértelműen látszik, hogy a cég az idei évben nagyon kitett magáért, az S10-ek szempontjából ezért inkább sajnálatos, hogy a Galaxy Fold ellopta előlük a showt. A fejlesztési/fejlődési irány mindenképpen jó, a kamerák teljesítménye terén viszont nagyon bele kell húznia a Samsungnak, ha vissza akarja szerezni az abszolút elsőségét.

