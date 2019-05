Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","shortLead":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","id":"20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45339c84-c001-4268-8430-5a8018f2d7c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","timestamp":"2019. május. 14. 19:58","title":"Világhírű színészek is beugrottak Al Di Meola budapesti koncertjére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal az Egyesült Államokból visszatért amerikai nagykövet árult el részleteket a Trump–Orbán-találkozóról. ","shortLead":"Ezúttal az Egyesült Államokból visszatért amerikai nagykövet árult el részleteket a Trump–Orbán-találkozóról. ","id":"20190515_david_cornstein_orban_viktor_donald_trump_ikrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb0890-379f-43cd-8f0a-6d773e38554b","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_david_cornstein_orban_viktor_donald_trump_ikrek","timestamp":"2019. május. 15. 13:25","title":"Cornstein: Trump azt mondta Orbánnak, hogy olyan, mintha ikrek volnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","shortLead":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","id":"20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef5c13c-74f3-4ee9-8e15-935fc21d0ab0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","timestamp":"2019. május. 15. 18:30","title":"Megszólalt a kórház a dorogi baleset sérültjeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","shortLead":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","id":"20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921e8cb-acb6-4d42-b9cc-4ed4466b098c","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","timestamp":"2019. május. 14. 20:20","title":"Egy Budapesten elvesztett fogadás után gyalog kellett hazajutnia egy francia férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maglódi Pintér Gyula múlt pénteken adott utoljára életjelet magáról. A Blikknek nyilatkozó rokon szerint a férfinak nem voltak haragosai. ","shortLead":"A maglódi Pintér Gyula múlt pénteken adott utoljára életjelet magáról. A Blikknek nyilatkozó rokon szerint a férfinak...","id":"20190516_maglodi_vallalkozo_eltunes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70db242f-a375-4e1a-a2b0-611ee647f40a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_maglodi_vallalkozo_eltunes","timestamp":"2019. május. 16. 06:49","title":"Nyom nélkül eltűnt egy luxusautók felújításával foglalkozó vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezetőség belső ellenzéke egyelőre kivár.","shortLead":"A vezetőség belső ellenzéke egyelőre kivár.","id":"20190516_A_miniszterium_elrontotta_az_adogatast_a_botranyok_tepazta_teniszszovetseggel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a32766-0694-452b-9fb3-bbdcc6fb199f","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_A_miniszterium_elrontotta_az_adogatast_a_botranyok_tepazta_teniszszovetseggel_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 13:40","title":"A minisztérium elrontotta az adogatást a botrányok tépázta teniszszövetséggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc mellett Tiborcz István és Rogán Antal is bekerült az amerikai korrupcióellenes törvény alkalmazását előkészítők látókörébe, de egyelőre nem valószínű, hogy Donald Trump rábólintana a szankciókra.\r

\r

","shortLead":"Mészáros Lőrinc mellett Tiborcz István és Rogán Antal is bekerült az amerikai korrupcióellenes törvény alkalmazását...","id":"20190515_Az_amerikai_kormany_szankciokat_keszit_elo_Meszaros_Lorinc_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701161cb-e6d9-4d5e-a76b-226163b2e0d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Az_amerikai_kormany_szankciokat_keszit_elo_Meszaros_Lorinc_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 10:32","title":"Az amerikai kormány szankciókat készít elő Mészáros Lőrinc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]