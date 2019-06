A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd streamszolgáltatásuk első saját gyártású műsora, ami a For All Mankind címet kapta.

Néhány hete jelentette be az Apple, hogy saját streaming szolgáltatást indítanak Apple TV+ néven, ahol új műsorokkal és saját készítésű sorozatokkal szórakoztatják majd a felhasználókat. A cég most kezdődött fejlesztői konferenciáján (WWDC) pedig arra is fény derült, mi lesz az első a kínálatban.

A hétfői bejelentés szerint a sort a For All Mankind című alkotással nyitják, melynek elkészítését minden bizonnyal a holdra szállás 50. évfordulója szolgáltatta. A műsor is ezt a témát járja körbe, de nem dokumentarista jellegű lesz, igazi érzelgős, akciódús történetre számíthatnak a nézők.

Ha valaki azt hinné, hogy egy főleg technológiai újdonságokban érdekelt vállalat nem érthet a filmkészítéshez, nekik üzenjük: a sorozat az első, alig kétperces trailer alapján is ígéretesnek és látványosnak tűnik.

A műsort az Emmy-díjas Ronald D. Moore (Outlander, Star Trek), Matt Wolpert és Ben Nedivi készítik. A szereplők névsorában Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones és Jodi Balfour található meg. Mivel a szolgáltatás ősszel indul, valószínű, hogy a sorozatot is akkor küldik adásba. Azt még nem tudni, hány részes lesz.

