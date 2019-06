Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","shortLead":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","id":"20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e09a586-8323-4492-b74e-92501947aceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","timestamp":"2019. június. 02. 21:18","title":"Valami nagy baj van a Google-nél, sorra csuklanak a szolgáltatások [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eb97e9-5f98-45b9-83f8-da89c36cb748","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje 29-27-re győzött a Barcelona ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A Vardar Szkopje 29-27-re győzött a Barcelona ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","id":"20190601_vardar_szkopje_barcelona_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eb97e9-5f98-45b9-83f8-da89c36cb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df00aa8-3789-49a6-aeb0-16eff192b248","keywords":null,"link":"/sport/20190601_vardar_szkopje_barcelona_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. június. 01. 19:47","title":"Hihetetlen fordítás után a Vardar lesz a Veszprém ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazt fogják indítani, aki tavaly tavasszal mandátumot nyert a választáson. ","shortLead":"Ugyanazt fogják indítani, aki tavaly tavasszal mandátumot nyert a választáson. ","id":"20190603_Jobbikos_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Dunaujvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b9555-eb6e-4bf4-bd35-90c3eb7d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Jobbikos_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. június. 03. 12:10","title":"Jobbikos lesz a közös ellenzéki jelölt Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne bonyolultabb programokra is ráengedni. A Quake III-ra esett választásuk.","shortLead":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne...","id":"201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54768569-110d-4c9f-8304-587c4e850beb","keywords":null,"link":"/tudomany/201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Megmutatták a mesterséges intelligenciának a Quake 3-at, aztán jött a csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten, hogy így tiltakozzanak a kormány ellen, kiállnak a Magyar Tudományos Akadémia mellett.","shortLead":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten...","id":"20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cb6d7-0069-4a10-af0a-9d4c6915b90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. június. 02. 14:57","title":"Ezrek tüntetnek az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb adásában továbbra is a Huawei körül kialakult helyzetet boncolgatta az Őrültech című teches podcast, de más témák is szóba kerültek a hét eseményeiből.","shortLead":"Legújabb adásában továbbra is a Huawei körül kialakult helyzetet boncolgatta az Őrültech című teches podcast, de más...","id":"20190602_podcast_huawei_amerika_facebook_vodafone_motorola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdfe201-b991-4a71-99f6-5ebecb221d67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_podcast_huawei_amerika_facebook_vodafone_motorola","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Podcast: Miért bojkottálja a Huaweit az Egyesült Államok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89503cff-cb77-4e64-bd71-f31b510d06fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset vasárnap reggel történt, öten megsérültek.","shortLead":"A baleset vasárnap reggel történt, öten megsérültek.","id":"20190602_Ket_hajo_utkozott_Velenceben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89503cff-cb77-4e64-bd71-f31b510d06fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695106c-dc49-40a8-bcda-d8d04f4c42ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ket_hajo_utkozott_Velenceben__video","timestamp":"2019. június. 02. 10:51","title":"Két hajó ütközött Velencében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]