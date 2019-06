Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085c4c58-6b93-4d4b-b9bb-cac007c1dfb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárkiket sikerült megnyernie készülő új sorozatához a Netflixnek, amelynek fő témája a népszerű kártyajáték, a Magic: The Gathering lesz. ","shortLead":"Nem akárkiket sikerült megnyernie készülő új sorozatához a Netflixnek, amelynek fő témája a népszerű kártyajáték...","id":"20190603_magic_the_gathering_netflix_sorozat_bosszuallok_vegjatek_joe_anthony_russo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085c4c58-6b93-4d4b-b9bb-cac007c1dfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e9caf8-95e9-4838-8806-f471864fc82e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_magic_the_gathering_netflix_sorozat_bosszuallok_vegjatek_joe_anthony_russo","timestamp":"2019. június. 03. 19:03","title":"Sorozatot készítenek a világ egyik legnépszerűbb kártyajátékából a Bosszúállók rendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","shortLead":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","id":"20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d99364-f683-4dd6-8e50-24d1e4cd4d77","keywords":null,"link":"/elet/20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","timestamp":"2019. június. 03. 22:08","title":"Koreai népdallal emlékeztek a Hableány-baleset áldozataira ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfced9c5-1542-4de6-8167-a3c8ac8a01ca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan milyen autót használ a keresőóriás az utcaképek fotózásához. ","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan milyen autót használ a keresőóriás az utcaképek fotózásához. ","id":"20190604_korbefotoztuk_a_google_lezereskameras_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfced9c5-1542-4de6-8167-a3c8ac8a01ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0addb173-9b69-4143-b85a-a3972f6d97ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_korbefotoztuk_a_google_lezereskameras_autojat","timestamp":"2019. június. 04. 06:41","title":"Alaposan körbefotóztuk a Google lézeres-kamerás autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódtak a kormánnyal folytatott tárgyalásokban, a további béremeléseknek nyomát sem látják, mondták el az RTL Klub Híradójának.\r

\r

","shortLead":"Csalódtak a kormánnyal folytatott tárgyalásokban, a további béremeléseknek nyomát sem látják, mondták el az RTL Klub...","id":"20190602_Orvosi_Kamara_nem_garantalhato_a_biztonsagos_betegellatas_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8af2-ef6b-4d53-b87e-71582f202705","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Orvosi_Kamara_nem_garantalhato_a_biztonsagos_betegellatas_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 02. 20:12","title":"Orvosi Kamara: nem garantálható a biztonságos betegellátás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","shortLead":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","id":"20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a69031e-ccf8-41f1-aef6-b5c6b1973ef9","keywords":null,"link":"/sport/20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","timestamp":"2019. június. 03. 16:50","title":"Megint új edzője van a Puskás Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]