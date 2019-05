A jelenlegi tervek szerint csak év végéig él, addig viszont vélhetően rengeteg embert von majd be a négyévnyi tervezés után május 27-én elindult Digi Mobil első tarifája. A telekommunikációs vállalat tájékoztatása szerint azok a Digi- vagy Invitel-ügyfelek, akik már rendelkeznek legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatással – vagy ezután fizetnek elő egy ilyenre –, azok év végéig javarészt 0 forintos díjak mentén vehetik igénybe a mobilszolgáltatást.

A havidíj 0 forint, melyért cserébe 0 forint a hálózaton belüli hívások percdíja, ahogy egy sms is éppen ugyanennyibe (nem) kerül. Hab a tortán, hogy a 0 forintos csomagban korlátlan mobilnet is van. Fizetni egyedül a más hálózatba irányuló hívásokért kell – minden belföldi vezetékes- és mobilhálózat irányába és minden EU-országbeli vezetékes és a legtöbb jelentős mobilhálózat irányába –, azonban itt is csak 5 forintot percenként.

Üröm az örömben, hogy a lefedettség kérdésében a nagy mobilszolgáltatók által – európai mértékkel mérve is elkényeztetett – előfizetők a Diginél azért még sok térerőmentes hellyel talákozhatnak. A vállalat folyamatos fejlesztést ígér. Hogy hol érhető el kültéri és hol beltéri lefedettség, arról a Digi weboldalán lévő térképen lehet tájékozódni. A cég azt ígéri, lesz mivel frissíteniük a térképet, mert folyamatosan fejleszteni fogják mobilhálózatukat, így több helyen lesz stabil térerő.

A Digi mobilszolgáltatásának lefedettsége az indulás napján © DIGI

A felhasználóktól nem követelik meg a hűségszerződés aláírását, így az előfizetés akár a kedvezményes időszak lejártát követően, akár előtte is bármikor szabadon felmondható.

A hazai mobilpiacon jelenleg egyik szolgáltató sem rendelkezik hasonlóan kedvező ajánlattal. Így beteljesedhet az elemzők jóslata, akik évek óta azt ígérik: a negyedik mobilszolgáltató, főleg a Digi színre lépése alaposan felpezsdítheti a versenyt, lefele tolva a havi- és percdíjakat.

