Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt szeptembertől 13 és 16 hónapos korban adják be a gyermekeknek – mondta az országos tiszti főorvos szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt...","id":"20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a5377d-c3d0-4252-904d-20242fdb1252","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","timestamp":"2019. június. 05. 14:20","title":"Ősztől kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abe029-9248-4f1f-bdb4-45818d463628","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA 35 Shooting Brake egyrészt egy villámgyors kompakt újdonság, másrészt pedig egy akár családi autóként is használható modell. ","shortLead":"A CLA 35 Shooting Brake egyrészt egy villámgyors kompakt újdonság, másrészt pedig egy akár családi autóként is...","id":"20190605_kecskemeti_sportkombi_ime_a_mercedes_306_loeros_puttonyos_ujdonsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3abe029-9248-4f1f-bdb4-45818d463628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb311b1-195c-4b05-b7b0-a61690ecb7b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kecskemeti_sportkombi_ime_a_mercedes_306_loeros_puttonyos_ujdonsaga","timestamp":"2019. június. 05. 13:21","title":"Kecskeméti sportkombi, íme a Mercedes 306 lóerős puttonyos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga dEUS. A nagy hatású együttes június 8-án érkezik majd a Barba Negra Track színpadára, az idén 20 éves kultuszalbum, a The Ideal Crash jubileumi turnéjával.","shortLead":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga...","id":"20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dde5c0-8911-4d95-b455-955746d474c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","timestamp":"2019. június. 05. 17:15","title":"Szombaton Budapesten lép fel a dEUS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják meg kiemelni a múlt heti hajóbalesetben elsüllyedt roncsot – erről számoltak be az M1 csatorna tudósítói a szerda déli híradóban.","shortLead":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják...","id":"20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf63830a-e9f9-4295-ade0-8c4132ed806f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 05. 12:50","title":"Hiába jön az úszódaru, szerdán biztos nem emelik ki a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christian Kern azért jelenti fel a csapdavideóval lebuktatott Heinz-Christian Strachét, mert az azt állította róla a videóban, hogy kiskorúakkal folytatott szexuális viszonyt.\r

\r

","shortLead":"Christian Kern azért jelenti fel a csapdavideóval lebuktatott Heinz-Christian Strachét, mert az azt állította róla...","id":"20190605_Fokozodik_az_osztrak_botrany_a_szocdemek_egykori_elnoke_feljelenti_Strachet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4e1ef0-eeff-4698-b80d-cb251baaa1bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Fokozodik_az_osztrak_botrany_a_szocdemek_egykori_elnoke_feljelenti_Strachet","timestamp":"2019. június. 05. 11:29","title":"Fokozódik az osztrák botrány: a szocdemek egykori elnöke feljelenti Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez egyfajta katasztrófaturizmus.","shortLead":"Ez egyfajta katasztrófaturizmus.","id":"20190604_Tomegesen_indulnak_a_turistak_az_olvado_gleccserekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150c0a2-4a26-4b0f-8483-13fa8d274e7e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Tomegesen_indulnak_a_turistak_az_olvado_gleccserekhez","timestamp":"2019. június. 04. 14:10","title":"Tömegesen indulnak a turisták az olvadó gleccserekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer maga döntött úgy, hogy nem indul újra a néppárti frakció alelnökségéért, de hallani, hogy a magyar kormánypárt egy nőt delegálna. A Fidesz közben kinézett magának egy fontos bizottságot.","shortLead":"Szájer maga döntött úgy, hogy nem indul újra a néppárti frakció alelnökségéért, de hallani, hogy a magyar kormánypárt...","id":"20190605_Szajer_helyett_egy_novel_probalkozna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e576e46-14da-4f77-b325-cd5ea5bb6f09","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Szajer_helyett_egy_novel_probalkozna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 05. 09:22","title":"Szájer helyett egy nővel próbálkozna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]