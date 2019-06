Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","shortLead":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","id":"20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cbf62f-5b1b-4195-bfb8-452558773313","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","timestamp":"2019. június. 14. 14:32","title":"\"Ne nyilvánosan csinálják, hanem a négy fal között\" - mondta a Fidesz politikusa a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre Alapítvány kurátora a hvg.hu kérésére visszaemlékezik, mi történt az újratemetéskor, amit ő nem is hív újratemetésnek. A Hősök terén összegyűlt tömeg emelkedett némasága, a nemzet lelkiismeretének hangjai, a gyász és a tisztelet nagy emberi kárpótlást nyújtottak neki 1989. június 16-án. De – veti fel – talán mégsem Orbán Viktorra kellett volna bízni a feladatot, hogy szóljon az összegyűltekhez. Elmondja azt is, mi bántotta igazán abban a beszédben.","shortLead":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre...","id":"20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abbf411-1843-449c-bb90-af5105484871","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","timestamp":"2019. június. 16. 07:00","title":"Nagy Imre unokája: A diktatúra a nyakunkba liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felszín egyes régióin kivehető sárga folt valójában konyhasó, vagyis nátrium-klorid, amely a tengervíz sóinak fő összetevője is egyben.","shortLead":"A felszín egyes régióin kivehető sárga folt valójában konyhasó, vagyis nátrium-klorid, amely a tengervíz sóinak fő...","id":"20190614_Konyhaso_lehet_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8b0c-2743-4d2f-907b-13b34ead0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Konyhaso_lehet_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2019. június. 14. 21:26","title":"Konyhasó lehet a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","shortLead":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","id":"20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54bb681-7d95-44b8-b14e-fa0a6bc5685a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","timestamp":"2019. június. 15. 16:14","title":"Nem váltották valóra a nyugdíjasok Kósa Lajos álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg a lányok önvédését alapozhatja meg.



","shortLead":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg...","id":"20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ec3e0-d54e-4bfe-9706-96fa0e7478a8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","timestamp":"2019. június. 16. 08:45","title":"A jó apa-gyerek kapcsolat nélkülözhetetlen az önbizalomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert rossz állapotban van, és kegyeleti okokból sem bocsátaná vízre az üzemeltető cég. Megmenthető részeit várhatóan emlékműnek ajánlják fel.","shortLead":"Mert rossz állapotban van, és kegyeleti okokból sem bocsátaná vízre az üzemeltető cég. Megmenthető részeit várhatóan...","id":"20190614_Nem_szall_tobbe_vizre_a_Hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3fa269-fffe-4549-bfad-eaf4ae6e90bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nem_szall_tobbe_vizre_a_Hableany","timestamp":"2019. június. 14. 20:38","title":"Nem száll többé vízre a Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]