Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908aa918-9e4a-4c1a-94ea-938e432ae270","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","timestamp":"2018. október. 29. 10:32","title":"És ön mivel viszi a cicát állatorvoshoz? – Itt a családanya verzió Vajna Tímea macskareptetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3238a4d-2b66-4079-9906-a7cb797a2846","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És még egy kis headbang is becsúszott a végén!","shortLead":"És még egy kis headbang is becsúszott a végén!","id":"20181029_Bohemian_Rhapsody_Queen_haromeves_headbang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3238a4d-2b66-4079-9906-a7cb797a2846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93bda05-2217-4853-963d-817f82963cb0","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Bohemian_Rhapsody_Queen_haromeves_headbang","timestamp":"2018. október. 29. 13:04","title":"Imádja az internet a hároméves kislányt, aki kívülről fújja a Bohemian Rhapsodyt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A küldeményt még a postán kiszűrték, nem jutott el a médiumhoz. ","shortLead":"A küldeményt még a postán kiszűrték, nem jutott el a médiumhoz. ","id":"20181029_cnn_szerkesztoseg_gyanus_csomag_cesar_sayoc_csobomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375647d5-b1a2-4962-ae34-7292aff97fd0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_cnn_szerkesztoseg_gyanus_csomag_cesar_sayoc_csobomba","timestamp":"2018. október. 29. 16:53","title":"Újabb gyanús csomagot küldtek a CNN-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Hertha edzője szerint sok a rutintalan játékos, így Rossinak nincs könnyű dolga, de ha az olasz trénert hagyják dolgozni, az Eb-selejtezőkre összeállhat egy működőképes csapat.","shortLead":"A Hertha edzője szerint sok a rutintalan játékos, így Rossinak nincs könnyű dolga, de ha az olasz trénert hagyják...","id":"20181029_Dardai_ad_meg_egy_eselyt_a_magyar_futballnak_de_ha_nem_lesz_valtozas_nem_segit_tobbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5244d52f-ecc3-41b2-99ad-fb8c14128992","keywords":null,"link":"/sport/20181029_Dardai_ad_meg_egy_eselyt_a_magyar_futballnak_de_ha_nem_lesz_valtozas_nem_segit_tobbe","timestamp":"2018. október. 29. 10:47","title":"Dárdai ad még egy esélyt a magyar futballnak, de ha nem lesz változás, nem segít többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39b8699-b3ba-4b82-8991-b92ab51be8cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel bejelentette, három év múlva már nem indul újra a kancellári posztért, és minden politikai hivataltól visszavonul. ","shortLead":"Angela Merkel bejelentette, három év múlva már nem indul újra a kancellári posztért, és minden politikai hivataltól...","id":"20181029_Vege_egy_korszaknak_Merkel_maga_is_belatta_hogy_kitelt_az_ideje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39b8699-b3ba-4b82-8991-b92ab51be8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbef2d77-1259-4826-95ee-255ecc03c175","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Vege_egy_korszaknak_Merkel_maga_is_belatta_hogy_kitelt_az_ideje","timestamp":"2018. október. 29. 13:54","title":"Vége egy korszaknak: Merkel maga is belátta, hogy kitelt az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is van még dolga a nagy technológiai vállalatoknak – véli Mark Risher, a Google biztonsági megoldásokért felelős termékfejlesztési igazgatója. A szakemberrel a vállalat londoni központjában beszélgettünk.","shortLead":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is...","id":"20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf4bd2-5f48-4e3c-af09-51759fd03f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. október. 29. 10:03","title":"Már nem hisz a jelszavakban a Google – igaz, abban sem, hogy ne kellenének jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már nincsen Lightning-csatlakozó, USB-C-re cserélte az Apple. Bemutatták az Apple történetének legvékonyabb iPadjeit.","shortLead":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már...","id":"20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd7845-7f4d-4422-ae06-86dbdf94e23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. október. 30. 18:23","title":"Megtörtént, amit alig hittünk: lecserélte az Apple a Lightning-csatlakozót az új iPadjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]