[{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","shortLead":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","id":"20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5648b-3ce8-4232-b0ec-de9bd3c0bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. június. 17. 12:50","title":"Nem veszi át az EP-mandátumát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","shortLead":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","id":"20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45f0d61-8393-445c-9ebb-b8295408c6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","timestamp":"2019. június. 17. 11:26","title":"Áramütés ért egy villamosvezetőt a 4-es, 6-os ideiglenes végállomásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","shortLead":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","id":"20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08bf71-bf68-4f85-89b5-81222ad65a9d","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","timestamp":"2019. június. 16. 14:52","title":"Apák napja alkalmából végre közelről is láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés után azonban gondok lehetnek egyes Bluetooth-eszközökkel.","shortLead":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés...","id":"20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e5ef2-770d-496d-a8f3-d82dee57ee77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","timestamp":"2019. június. 16. 08:03","title":"Ön telepítette már? Akadt egy kis bibi a Windows 10 júniusi frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőként olyan vonalakon fogják bevetni az emeletes vonatokat, amelyeken nem kell átalakítani semmit, a Balatonra az emeletes vonatok pedig Kőbányáról és Kelenföldről fognak indulni. ","shortLead":"Elsőként olyan vonalakon fogják bevetni az emeletes vonatokat, amelyeken nem kell átalakítani semmit, a Balatonra...","id":"20190617_MAV_Egyelore_nem_fognak_semmit_atepiteni_az_emeletes_vonatok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b74173c-941e-40d9-805b-89e4619e6b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_MAV_Egyelore_nem_fognak_semmit_atepiteni_az_emeletes_vonatok_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 13:38","title":"MÁV: Egyelőre nem fognak semmit átépíteni az emeletes vonatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]