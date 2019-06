Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","shortLead":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","id":"20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa373cf6-8183-4726-b0b9-38e23c95f603","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","timestamp":"2019. június. 18. 06:22","title":"Újabb tanúkat hallgatnának ki a Hableány-katasztrófa ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b516f5-f364-4366-ae43-d179a80cee24","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel ugyan, de akinek az apja szíriai menekült, az anyja pedig finn bevándorló? És aki nőként lesz egy iszlám közösség lelki vezetője? A Brain Bar konferencián előadó Sherin Khankannal beszélgettünk Budapesten, a menekültellenes hangulatkeltés fővárosában.","shortLead":"Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel...","id":"20190618_A_nok_menthetik_meg_az_iszlamot_interju_Sherin_Khankan_imammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b516f5-f364-4366-ae43-d179a80cee24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363526d5-f74c-4363-86d1-f93c66972d74","keywords":null,"link":"/elet/20190618_A_nok_menthetik_meg_az_iszlamot_interju_Sherin_Khankan_imammal","timestamp":"2019. június. 18. 20:00","title":"A nők menthetik meg az iszlámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre jelenleg legveszélyesebbként számontartott Bennu aszteroida. Egy fotót is küldött haza az égitestről.","shortLead":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre...","id":"20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c2816-ce25-40e9-8001-8fefd0f3de67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2019. június. 18. 08:33","title":"Lenyűgöző fényképet küldött haza a száguldó aszteroida körül keringő űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. A hirdetésnek két magyar aláírója is volt, megkerestük őket.","shortLead":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére...","id":"20190618_acelipar_ft_vedovam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4d7169-6be1-435e-a37d-c870a87e858e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_acelipar_ft_vedovam","timestamp":"2019. június. 18. 16:30","title":"„Krízis van” – magyar aláírással jelent meg figyelmeztetés a Financial Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","shortLead":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","id":"20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122cf6-a97e-4358-b387-9399168d9613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","timestamp":"2019. június. 19. 11:21","title":"Hivatalos: leleplezték a BMW 8 Gran Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg a magyar rendszámos autók alapbírsága 15 ezer forint, rajtuk keresztül a külföldieknek nagyjából háromszor ennyi.","shortLead":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg...","id":"20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b6507-5ca5-4e1f-a66f-2dd489587be6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","timestamp":"2019. június. 18. 18:29","title":"Szépen kaszál egy külföldi közvetítő a külföldi rendszámos autók magyarországi útdíjbírságain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","shortLead":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","id":"20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4d743-8b0f-48e9-94da-084cffb820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 18. 18:51","title":"Alvó utastól lopott mobilt a 4-es villamoson, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]