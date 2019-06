Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése, amit a hvg.hu hétvégi belpolitikai összefoglaló keretében mutat be. Budapesten is a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot, azonban előnyük jóval kisebb, mint az ország egészében. A baloldali, liberális ellenzéken belül pedig fennmaradt a „régi” és az „új” baloldal közötti erőviszony, csak éppen a „régi” baloldal szavazatainak jelentős része ezúttal nem az MSZP-Párbeszédre, hanem a DK-ra érkezett, míg az „új” baloldalon a Momentum vált dominánssá az LMP rovására.","shortLead":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése...","id":"20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7963-1d9a-45b0-b083-d4554892f8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 02. 17:30","title":"Ha már semmi másban, Budapestben akkor is bízhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce19f1ff-def0-431d-aa2c-650c6aa6bc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baon.hu úgy tudja, egy 50-60 éves ázsiai férfi holttestét találták meg. ","shortLead":"A Baon.hu úgy tudja, egy 50-60 éves ázsiai férfi holttestét találták meg. ","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_harta_duna_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce19f1ff-def0-431d-aa2c-650c6aa6bc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6389ef-04df-41d5-a4dd-cfb4a20c07dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_harta_duna_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 16:16","title":"A Hableány tragédiájának áldozata lehet a Hartánál megtalált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő délelőtt vihette el az utolsó dolgait a régi házából.","shortLead":"Hétfő délelőtt vihette el az utolsó dolgait a régi házából.","id":"20190603_Biro_Ica_kilakoltatasa_megint_kisebb_botranyba_fulladt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2b248d-49be-4cbb-86d0-1a52b553535e","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Biro_Ica_kilakoltatasa_megint_kisebb_botranyba_fulladt","timestamp":"2019. június. 03. 10:46","title":"Bíró Ica kilakoltatása megint kisebb botrányba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190601_Megint_gyuloget_az_otos_lotto_nyremenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f07f9-688e-4f82-b5bc-092925dc4676","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Megint_gyuloget_az_otos_lotto_nyremenye","timestamp":"2019. június. 01. 20:43","title":"Megint gyűlöget az ötös lottó nyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8516a5cc-d938-40e0-85d0-a01b01cee147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 20 centimétert apadt a Duna Budapesten; a Tisza áradása miatt viszont Szegeden le kell zárni a rakpartot - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Már több mint 20 centimétert apadt a Duna Budapesten; a Tisza áradása miatt viszont Szegeden le kell zárni a rakpartot...","id":"20190602_Rohamosan_apad_a_Duna_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8516a5cc-d938-40e0-85d0-a01b01cee147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a7c5-5449-4547-acdd-0c4b6fcb6593","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Rohamosan_apad_a_Duna_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 12:37","title":"Rohamosan apad a Duna Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12f8a2-90be-44f5-b63f-7450f50e1ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","timestamp":"2019. június. 02. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is bekapcsolták Google Maps funkcióját, ami előre jelzi a traffipaxokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]