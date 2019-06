Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le egy Huawei okostelefont tartalmazó csomagot az amerikai címzettnek - írta vasárnap a kínai Global Times hírportál.","shortLead":"A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le...","id":"20190623_Felkerulhet_a_megbizhatatlan_cegek_kinai_listajara_a_FedEx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f085a43-f4a6-4826-9fe1-e9e4f74f3a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Felkerulhet_a_megbizhatatlan_cegek_kinai_listajara_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 23. 16:19","title":"Felkerülhet a megbízhatatlan cégek kínai listájára a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Rómában is érezni lehetett, egy közeli helységben megrongálódott néhány épület. ","shortLead":"A földmozgást Rómában is érezni lehetett, egy közeli helységben megrongálódott néhány épület. ","id":"20190624_Foldrenges_volt_Roma_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa4b26-ff27-4e55-8ad1-d94d16dda009","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Foldrenges_volt_Roma_kozeleben","timestamp":"2019. június. 24. 05:31","title":"Földrengés volt Róma közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben föltüntetni egy rivális főpolgármester-jelöltet, hogy fölelevenítette annak korábbi pszichoterápiáját. A tévésből lett politikus követői ezután egymást túllicitálva vontak le messzemenő következtetéseket a jelölt szakmai-közéleti alkalmatlanságára vonatkozóan. ","shortLead":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben...","id":"20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e0a596-940e-4fe6-a968-28bd067607d2","keywords":null,"link":"/elet/20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","timestamp":"2019. június. 22. 15:25","title":"Hercsel Adél: Lelke van. Alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyra nőtt gyereknek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Sadiq Khan, London polgármestere. ","shortLead":"Nagyra nőtt gyereknek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Sadiq Khan, London polgármestere. ","id":"20190622_Folytatodik_Trump_cicaharca_a_londoni_polgarmesterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b38ca-73fc-4580-be7a-55a53088a61d","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Folytatodik_Trump_cicaharca_a_londoni_polgarmesterrel","timestamp":"2019. június. 22. 18:26","title":"Folytatódik Trump cicaharca a londoni polgármesterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sárgállik az ország, több megyében másodfokú a figyelmeztetés a felhőszakadás veszélye miatt.","shortLead":"Sárgállik az ország, több megyében másodfokú a figyelmeztetés a felhőszakadás veszélye miatt.","id":"20190623_Kiadtak_a_figyelmeztetest_rengeteg_eso_johet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d388c1e-c00c-41cf-be76-3d3a0c7e0d96","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kiadtak_a_figyelmeztetest_rengeteg_eso_johet_ma","timestamp":"2019. június. 23. 09:04","title":"Kiadták a figyelmeztetést, rengeteg eső jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. ","shortLead":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. ","id":"20190624_Idegennyelvi_meres_tovabbra_is_oriasi_a_kulonbseg_az_orszag_ket_fele_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e8637b-f27e-41a8-bb7e-58e1cb4cd8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Idegennyelvi_meres_tovabbra_is_oriasi_a_kulonbseg_az_orszag_ket_fele_kozott","timestamp":"2019. június. 24. 11:24","title":"Idegen nyelvi mérés: továbbra is óriási a különbség az ország két fele között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]