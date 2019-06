Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik, megkapják majd a frissítéseket, így például az Android következő, ősszel érkező új főverzióját.","shortLead":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik...","id":"20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826caae1-b5b2-4bf6-be10-ec618ca04f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","timestamp":"2019. június. 21. 09:03","title":"Ha rajta van ezen a huaweies listán a telefonja, akkor megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d0fe63-0c5d-44c3-834b-5b0cc9dafc8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján debütáló alkotás, a No Box For Me.","shortLead":"Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján...","id":"20190620_Dokumentumfilm_keszult_az_interszexualisok_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d0fe63-0c5d-44c3-834b-5b0cc9dafc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fa812-c819-40aa-801a-46a2f94a1e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dokumentumfilm_keszult_az_interszexualisok_eleterol","timestamp":"2019. június. 20. 16:23","title":"Dokumentumfilm készült az interszexuálisok életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három eszköz állt munkába, kettő a felderítésben segít, a harmadik egy automatikusan felfújódó mentőeszközt is visz magával.","shortLead":"Három eszköz állt munkába, kettő a felderítésben segít, a harmadik egy automatikusan felfújódó mentőeszközt is visz...","id":"20190621_Dronok_segitik_a_vizimentok_munkajat_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb67710-86b6-4d41-9640-7278e04aec35","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Dronok_segitik_a_vizimentok_munkajat_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 13:47","title":"Drónok segítik a vízimentők munkáját a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1992a2-9025-45c2-ab71-fd787d7fc56f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minőség, emberség, szabadság, közösség!” szlogennel július 30 és augusztus 3. között újra megnyitja kapuit a Katlan.\r

\r

","shortLead":"„Minőség, emberség, szabadság, közösség!” szlogennel július 30 és augusztus 3. között újra megnyitja kapuit...","id":"20190620_A_10_eve_elhunyt_Cseh_Tamasra_emlekezik_az_idei_Ordogkatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1992a2-9025-45c2-ab71-fd787d7fc56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80749e05-df3c-46c8-bea3-7810235c3e0d","keywords":null,"link":"/elet/20190620_A_10_eve_elhunyt_Cseh_Tamasra_emlekezik_az_idei_Ordogkatlan","timestamp":"2019. június. 20. 15:53","title":"A 10 éve elhunyt Cseh Tamásra emlékezik az idei Ördögkatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azoknak, akik lemondanak az autóról.","shortLead":"Azoknak, akik lemondanak az autóról.","id":"20190621_Karacsony_kozlekedesi_alapjovedelmet_vezetne_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21397c8b-f702-4a2b-83c6-81331daeb3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Karacsony_kozlekedesi_alapjovedelmet_vezetne_be","timestamp":"2019. június. 21. 12:20","title":"Karácsony közlekedési alapjövedelmet vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1b5b9d-9562-4d50-962c-0b3116d75014","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","timestamp":"2019. június. 21. 13:27","title":"Életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","shortLead":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","id":"20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405bfaa7-582b-4506-a6fe-768e06236905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","timestamp":"2019. június. 20. 17:58","title":"Ha apukának van, a gyerek is járhat Mercedes-AMG G63 6x6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elállták az ajtót és kamerázták, sértegették egy Pride-hónaphoz kapcsolódó rendezvény résztvevőit.\r

\r

","shortLead":"Elállták az ajtót és kamerázták, sértegették egy Pride-hónaphoz kapcsolódó rendezvény résztvevőit.\r

\r

","id":"20190621_Merce_ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63fdf16-1de7-44ac-b213-bb31b779981a","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Merce_ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek","timestamp":"2019. június. 21. 21:39","title":"Mérce: újabb Pride-rendezvényen provokáltak Budaházyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]