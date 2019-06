Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bf3f8a-d757-4e6a-b480-48f74b807f96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték majd bántalmazták, a komolyabb incidenst a közbeavatkozó grúz járókelők akadályozták meg. Az oroszellenes hangulat akkor éledt fel Grúziában, amikor a hét közepén egy orosz parlamenti képviselő a tbiliszi parlamentben oroszul szólalt fel, és beült a parlamenti elnök székébe. A két ország viszonya 2008-ban romlott meg, amikor a szakadár grúz területek orosz katonai segítséggel szakadtak Grúziától.","shortLead":"Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték...","id":"20190623_Tbilisziben_lekoptek_az_orosz_teveseket_akik_fel_is_vettek_az_incidenst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bf3f8a-d757-4e6a-b480-48f74b807f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c46983-9144-4aab-bd1b-146545be5227","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Tbilisziben_lekoptek_az_orosz_teveseket_akik_fel_is_vettek_az_incidenst","timestamp":"2019. június. 23. 12:17","title":"Tbilisziben leköpték az orosz tévéseket, akik fel is vették az incidenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne. Pedig ha a vérgőzös történelmi pletykák mögé nézünk, egy kimagaslóan intelligens és sikeres nőt találunk, aki élete felében teljesen ki volt szolgáltatva a családja politikai ambícióinak. Nincs ebben semmi meglepő: éppen ilyen ellentmondásos sors jutott a nőknek a reneszánszban.","shortLead":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne...","id":"20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd16926-61ef-42e8-bc58-27c5dd1af59e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","timestamp":"2019. június. 24. 20:00","title":"A „vérfertőző femme fatale”, aki nem szabadult az ellenfelei propagandájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai választáson nem jut be a parlamentbe.","shortLead":"Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai...","id":"20190623_Bugar_Bela_lemondana_ha_a_MostHid_nem_kerul_be_a_parlamentbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb159fda-f664-4a35-b2af-f1151ba60e45","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Bugar_Bela_lemondana_ha_a_MostHid_nem_kerul_be_a_parlamentbe","timestamp":"2019. június. 23. 14:11","title":"Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte meg az észak-amerikai mozis hétvégét a Pixar családi animációja, a Toy Story 4.","shortLead":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte...","id":"20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01208b48-f234-4bda-9e42-b3aa2882726b","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","timestamp":"2019. június. 23. 21:28","title":"A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","shortLead":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","id":"20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec3260-0f0b-43a5-994d-b7d2c779525f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","timestamp":"2019. június. 24. 14:41","title":"Soros azt mondta, adóztassák meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9185b5f0-f032-4a70-b7bf-3bd361cd7356","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hét gyilkosságot bizonyítottak rá Nikosz Metaxaszra, minden vádpontban bűnösnek vallotta magát.","shortLead":"Hét gyilkosságot bizonyítottak rá Nikosz Metaxaszra, minden vádpontban bűnösnek vallotta magát.","id":"20190624_ciprus_sorozatgyilkos_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9185b5f0-f032-4a70-b7bf-3bd361cd7356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b8c103-437a-4079-ad5b-dc8d07f88c72","keywords":null,"link":"/elet/20190624_ciprus_sorozatgyilkos_birosag","timestamp":"2019. június. 24. 17:35","title":"Hétszeres életfogytiglanra ítélték Ciprus első sorozatgyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb262d24-5f77-4bdf-924b-0fa8ce2999ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros új ST a gyártó szerint menet közben jobban gyorsul, mint az előző generációs RS.","shortLead":"A benzinmotoros új ST a gyártó szerint menet közben jobban gyorsul, mint az előző generációs RS.","id":"20190625_raketakent_lo_ki_az_uj_ford_focus_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb262d24-5f77-4bdf-924b-0fa8ce2999ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8387cc75-1a4b-431c-9e25-332ef50da02e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_raketakent_lo_ki_az_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. június. 25. 08:21","title":"Rakétaként lő ki az új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","shortLead":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","id":"20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57028a0-b236-4256-85c1-d435dffd69d0","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","timestamp":"2019. június. 25. 10:37","title":"Elárulta az erdélyi gróf, mivel tölti náluk az időt Károly herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]