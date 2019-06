Valóságos retro-őrület söpört végig az elmúlt években a játékkonzolok piacán. Először a Nintendo jelentette be, hogy újra kiadja az informatika hőskorának egyik ikonukis játékkonzolát, az 1983-as NES-t, valamint a Super NES-t is. Emellé társult be a Sony a PlayStation Classic, illetve a Sega a Genesis Mini kiadásával, nem mellesleg pedig 2018-ban megérkezett a C64 Mini is. Korábban úgy tervezték, hogy 2018 végén kiadják a "normál méretű" Commodore 64-et is, ez azonban nem történt meg. Aggódini viszont nem kell, a projektet nem kaszálták el, csupán csúszik egy kicsit.

A legfrissebb hírek szerint a Koch Media és a Retro Games közös erővel adja ki a C64-et, ami a tervek szerint 2019 decemberében kerül majd a boltok polcaira. Ez nem az eredeti pontos másolata lesz, ugyanis néhány helyen hozzányúlnak majd az eszközhöz.

Külsőre persze ugyanúgy néz majd ki, mint az ősi C64-es, ugyanakkor támogatni fogja a HDMI kijelzők használatát, és jó néhány játékprogram már előre telepítve lesz rá. Ezek között ott lesz

a California Games,

a Boulder Dash,

a Paradroid,

a Hover Bovver,

az Idris Alpha,

a Gridrunner, valamint

az Attack of the Mutant Camels

is. A tervek szerint 120 dolláros, vagyis nagyjából 34 ezer forintos összeget írnak majd az árcédulára.

