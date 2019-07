Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem annyira a lakosság profitál, inkább az állam.","shortLead":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem...","id":"20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6daf766-84c6-4ba4-86fe-a2c93d51bddf","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","timestamp":"2019. július. 03. 17:15","title":"A magyarok 405 milliárd forint rezsit csengettek az állami közműmamutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe a brazíliai nagyváros szavazatokat kapjon a 2016-os nyári olimpiai játékok megrendezéséhez – ismerte be csütörtökön Rio de Janeiro brazil szövetségi tagállam volt kormányzója.","shortLead":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe...","id":"20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321152f5-f38d-461e-800b-e9cb6a034ba3","keywords":null,"link":"/sport/20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","timestamp":"2019. július. 05. 05:51","title":"Beismerték: szavazatokat vásároltak a riói olimpiai pályázat számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ütközik uniós jogba a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó az Európai Bíróság főtanácsnoka, Juliane Kokott szerint.","shortLead":"Nem ütközik uniós jogba a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó az Európai Bíróság főtanácsnoka, Juliane...","id":"20190704_Az_EB_fotanacsnoka_a_kulonado_miatt_a_Tesconak_Miert_nem_hasznaltak_a_kiskaput","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08902b-395f-4a5e-89aa-ff57b5fcdaed","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Az_EB_fotanacsnoka_a_kulonado_miatt_a_Tesconak_Miert_nem_hasznaltak_a_kiskaput","timestamp":"2019. július. 04. 11:14","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka a különadó ügyében a Tescónak: Miért nem használták a kiskaput?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint az emberi jogokról beszélgetett csütörtökön a Vatikánban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ferenc pápa. Putyin egyórás késéssel érkezett, a beszélgetés egy órán át tartott. Az orosz államfő már a harmadik alkalommal találkozott Ferenc pápával.","shortLead":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint...","id":"20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a60c0-5b3b-4266-8938-7012df87a6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","timestamp":"2019. július. 04. 16:59","title":"A modern és a középkori kereszténység találkozott, amikor a pápa fogadta Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445106cd-2634-4907-b54c-62cade630b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott lángra.","shortLead":"Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott lángra.","id":"20190704_Hatalmas_fust_boritotta_be_Obudat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445106cd-2634-4907-b54c-62cade630b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233cedad-5fc7-4bcc-86ba-1c32956a1981","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Hatalmas_fust_boritotta_be_Obudat__fotok","timestamp":"2019. július. 04. 16:39","title":"Hatalmas füst borította be Óbudát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen gyorsan végzetes lehet ez egy kocsiban felejtett gyerek vagy kisállat számára. Van segítő technológia, de még mindig nem kötelező beszerelni.","shortLead":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen...","id":"20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07486763-457e-4ded-948a-af3c296a2bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","timestamp":"2019. július. 05. 12:00","title":"Érthetetlen, miért nem kötelező beszerelni az autókba az életmentő figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 98 éves volt. ","shortLead":"A zenész 98 éves volt. ","id":"20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a5637-1c94-4056-98a7-b7afaba718a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Meghalt Tabányi Mihály harmonikaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]