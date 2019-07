Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet, így aztán nem csoda, hogy rögtön érkeztek a járőrök.","shortLead":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet...","id":"20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599226c1-0405-487c-b182-cedfdb69ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","timestamp":"2019. július. 09. 10:45","title":"Három percig örülhettek a lopott hangszórónak, aztán jöttek a járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén közös bennük, hogy bár csak kényelmi extrának tűnnek, valójában fontos szerepük van a biztonságos közlekedésben. ","shortLead":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén...","id":"20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27957272-b69c-4428-b44b-9069e4b3916d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","timestamp":"2019. július. 10. 12:00","title":"Így működik az automata ablaktörlő az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","shortLead":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","id":"20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f98c2d-6909-42e5-bf49-974170961e81","keywords":null,"link":"/elet/20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2019. július. 10. 10:37","title":"A NAV szerint nem csalt adót Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rip Torn 88 éves volt.","shortLead":"Rip Torn 88 éves volt.","id":"20190710_Elhunyt_a_Sotet_zsaruk_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9c81b7-7afc-47ea-ba9c-b5f194225afa","keywords":null,"link":"/kultura/20190710_Elhunyt_a_Sotet_zsaruk_szinesze","timestamp":"2019. július. 10. 06:25","title":"Elhunyt a Sötét zsaruk színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c775bc3-ca1e-4d60-9cbd-9a97b3d59930","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetője mögé állnak be.","shortLead":"A Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetője mögé állnak be.","id":"20190709_Debrecenben_is_osszeallt_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c775bc3-ca1e-4d60-9cbd-9a97b3d59930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1951c-333b-43d1-84fd-80173d58866e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Debrecenben_is_osszeallt_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 09. 12:05","title":"Jobbikos jelölt mögé áll be az LMP és a Momentum Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte látnoki képességeit. Jobsról most egyik legnagyobb riválisa mesélt, Bill Gates egyszerre csodálta és szörnyű embernek is tartotta őt.","shortLead":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte...","id":"20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc4d452-58f8-48b5-9e2f-fd6fb7bef0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","timestamp":"2019. július. 10. 12:03","title":"Bill Gates szerint Steve Jobs igazi varázsló volt, de időnként nem volt nehéz utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","shortLead":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","id":"20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba76ea1b-7290-4640-8ac3-9b52f0425c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. július. 09. 11:33","title":"Hulladékból készült bálnák érkeztek a Parlament elé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]