Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább 100 millió forintos kampányt fognak lebonyolítani, India is a potenciális célpontok közt.","shortLead":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább...","id":"20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d670b2-dde8-45f0-9480-8657571e0312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","timestamp":"2019. július. 12. 10:50","title":"Százmilliós kampányokkal népszerűsíti Magyarországot külföldön a Fidesz kedvenc reklámosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alapos frissítésen esik át a következő hetekben a Google Translate alkalmazása. Új nyelvek jönnek, és a kamerás fordítás is jobb lesz.","shortLead":"Alapos frissítésen esik át a következő hetekben a Google Translate alkalmazása. Új nyelvek jönnek, és a kamerás...","id":"20190710_google_fordito_alkalmazas_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0a1e87-572b-4edb-9922-f712e8213a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_google_fordito_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. július. 10. 18:03","title":"Sokkal jobb lesz a Google fordító alkalmazása, még több nyelvet tud majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","shortLead":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","id":"20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dcd613-3f1e-4c79-ae2b-a69997f7c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","timestamp":"2019. július. 11. 07:15","title":"Kína is digitális pénzt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány elveszi a kutatóintézeti hálózatot az Akadémiától.","shortLead":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány...","id":"20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e84801-679a-4074-854a-a1a14f88e811","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 12. 10:38","title":"Aláírta Áder János az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","shortLead":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","id":"20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fd818e-267b-4bbf-b28f-de41e9788728","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","timestamp":"2019. július. 10. 19:34","title":"Videó: Óriási jéggömbök estek az égből Pescarában, többeket fejen talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","shortLead":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","id":"20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a9f7-47a1-4e48-a22f-97d02a178a75","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","timestamp":"2019. július. 12. 15:17","title":"Úgy ugrott át a katona a tengeralattjáróra, mint a vonatrabló a mozdony tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet az Operaház vezetése sem támogatja.","shortLead":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet...","id":"20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033f60d-c33e-464c-b529-4adf7e6c651c","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","timestamp":"2019. július. 11. 14:37","title":"Már senki nem tudja, mennyiért újítják fel az Operaházat, azt sem, mikor nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]