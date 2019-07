Kevés annál bosszantóbb dolog van, mint amikor fotózás közben valaki besétál a képbe, de a felvételt valamiért – például az idő szűke miatt – már nem lehet megismételni. Ilyenkor jól jöhet a Photoshop a retusáláshoz, ám nem mindenki ért a képszerkesztéshez – vagy nincs olyan ismerőse az embernek, aki értene hozzá. Számukra ígér megváltást egy nemrég megjelent alkalmazás.

Az iPhone-okra és iPadekre elérhető Bye Bye Camera a fejlesztők szerint eltűnteti az embert a képről, így nem marad más rajta, csak a fotózni kívánt objektum.

Az alkalmazást egy művészeti projekt, a Do Something Good hívta életre. A projekt egyik alapítójának, a damjanski becenéven ismert művésznek nem ez az első "technológiai" feladata, dolgozott korábban a CAPTCHA-kódokon is. Ez utóbbiról egyébként 2018 októberében derült ki, hogy végleg eltűnik az internetről.

Az applikáció a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, ami megkeresi az embert a fotón. Az app erre a YOLO (You Only Look Once) nevű fejlesztést használja, ami jelzi, hol található ember a képen, majd az Adobe egyik eszköze segítségével el is kezdi leretusálni az illetőt. A folyamat a fejlesztők szerint valahogy így néz ki:

Az App Store-ban 2,99 dollárért (kb. 870 forint) árult applikáció tényleg a fotózás Szent Grálját ígéri, a The Verge szerint azonban a valóságban nem egészen így működik az app. Vagy fogalmazzunk úgy: egyáltalán nem precíz a szoftver. Íme két előtte-utána kép:

A tapasztalatok szerint emiatt érdemes a retusáláshoz továbbra is a Photoshophoz nyúlni, hacsak nem arra vágyik valaki, hogy a mesterséges intelligencia szórakoztassa őt egy kicsit.

Damjanski szerint ugyanakkor ez továbbra is inkább egy művészeti projekt, így komolyan venni sem szabad – legalábbis nem technológiai értelemben. Ilyen alapon viszont illene akkor ingyen elérhetővé tenni.

