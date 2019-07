Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","shortLead":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","id":"20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345792cd-b3b2-4894-b085-8390cda58704","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","timestamp":"2019. július. 22. 16:31","title":"Bevásárlókocsival dobálózott a veszprémi belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c96d08-e538-44ff-82f0-8cb58f3ba8eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","timestamp":"2019. július. 24. 09:37","title":"A 80-as évek gyurmafilmjeit idéző Hunyadi-szobrot avattak Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan elemzésében. Egyre terjed az ingatlankezelés.","shortLead":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan...","id":"20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0027e6fa-94fb-4f13-a1f8-91e1b26f3cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","timestamp":"2019. július. 23. 10:41","title":"Fővárosi albérlethelyzet: még mindig tud drágulni a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","shortLead":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","id":"20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544975-20c8-493b-bea1-489946dc6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","timestamp":"2019. július. 23. 18:27","title":"Az igen, talán Hamiltont is meglepte, milyen jól vezet Toto Wolff – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista 73 évesen eldöntötte, hogy befejezi a pályafutását.","shortLead":"A humorista 73 évesen eldöntötte, hogy befejezi a pályafutását.","id":"20190723_Markos_Gyorgy_abbahagyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f853f52-8fae-4355-b82e-9e9eb92715e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Markos_Gyorgy_abbahagyja","timestamp":"2019. július. 23. 09:37","title":"Markos György abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő Boeing szárnyára. Ghánába akart jutni.","shortLead":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő...","id":"20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11671af-a898-4ad4-a122-587bf7115004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","timestamp":"2019. július. 23. 16:03","title":"Felszálláshoz készülő gép szárnyára mászott fel egy ember Nigériában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","shortLead":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","id":"20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52adbd8e-e174-4d11-b878-50fd417aaa9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","timestamp":"2019. július. 23. 15:15","title":"„Nem vagyunk maffiózók!\" – kiakadt egy McDonald’s-reklámra Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]