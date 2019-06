Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozója alkalmából - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója.","shortLead":"Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport...","id":"20190626_Oszakaban_targyal_penteken_Putyin_es_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d226792c-0050-42ed-930a-96f75671476e","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Oszakaban_targyal_penteken_Putyin_es_Trump","timestamp":"2019. június. 26. 18:19","title":"Oszakában tárgyal pénteken Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","shortLead":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","id":"20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e71759-090c-4b07-9771-83e19412b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","timestamp":"2019. június. 25. 13:16","title":"Budapesten másfélszer drágább az albérlet az országos átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat fel. ","shortLead":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat...","id":"20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de661d4d-26d5-4613-8e06-58eaacf37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","timestamp":"2019. június. 26. 11:21","title":"Itt a kívül-belül megújult Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f132f27-3aed-4b76-a4bd-5f6dbd55e87b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Super Bowl óta nem égett ekkorát Cam Newton. ","shortLead":"A Super Bowl óta nem égett ekkorát Cam Newton. ","id":"20190626_Egyhavi_fizetesert_sem_adta_oda_ulohelyet_egy_utas_az_amerikaifocisztarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f132f27-3aed-4b76-a4bd-5f6dbd55e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89142198-9ca5-4e3f-8a71-a7ccafb3f434","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Egyhavi_fizetesert_sem_adta_oda_ulohelyet_egy_utas_az_amerikaifocisztarnak","timestamp":"2019. június. 26. 14:53","title":"Egyhavi fizetésért sem adta oda ülőhelyét egy utas az amerikaifoci-sztárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","shortLead":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","id":"20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f29bf-f806-4aaa-aa19-27635f4b9800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A szocialisták szerint is meg akarják szüntetni a nyugdíjasok szociális üdültetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Huszonhat terméket teszteltek, mindegyik iható volt, de a legismertebb hazai keserűlikőrök nem ízlettek a Nébih-munkatársaknak.","shortLead":"Huszonhat terméket teszteltek, mindegyik iható volt, de a legismertebb hazai keserűlikőrök nem ízlettek...","id":"20190627_Keserulikoroket_kostolt_a_Nebih_hogy_onnek_ne_kelljen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dbbce5-266c-459b-b0df-59141ef3e9e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Keserulikoroket_kostolt_a_Nebih_hogy_onnek_ne_kelljen","timestamp":"2019. június. 27. 09:13","title":"Leszerepelt az Unicum és a Jager a Nébih keserűlikőr-tesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]