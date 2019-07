Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a83e17f-ee62-4975-963c-f172abc6d99c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szombaton éjjel az országon végig söprő vihar több helyen is kárt tett a vasúti infrastruktúrában, ezek helyrehozatala még tart.","shortLead":"A szombaton éjjel az országon végig söprő vihar több helyen is kárt tett a vasúti infrastruktúrában, ezek...","id":"20190728_Tobb_vasutvonalon_meg_mindig_nincs_kozlekedes_a_viharkarok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a83e17f-ee62-4975-963c-f172abc6d99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc27910-1d16-4d30-823d-9114ffd05323","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Tobb_vasutvonalon_meg_mindig_nincs_kozlekedes_a_viharkarok_miatt","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Több vasútvonalon még mindig nincs közlekedés a viharkárok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":" Csunderlik Péter","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201930_csupa_hajdani_eszelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774dc01a-8f5a-49b6-9517-6c519f865151","keywords":null,"link":"/kultura/201930_csupa_hajdani_eszelos","timestamp":"2019. július. 28. 18:00","title":"Csunderlik Péter: Csupa hajdani eszelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négyes is szépen fizet.","shortLead":"A négyes is szépen fizet.","id":"20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373bc38-46ca-4931-8791-d990bf3ce8c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 27. 20:08","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa, Szentpéteri Eszter amiatt, ahogy múlt héten beszámoltak az onkológiai intézetben kialakult sorban állásról. A Tények műsorvezetője azt a tényt nem említette meg, hogy férje az intézet főigazgatója, akit maga Kásler Miklós talált érdemesnek arra, hogy átvegye tőle a pozíciót. Nem sokkal később el is készült a Tv2 riportja a \"világszínvonalú onkológiáról\", üres folyosót és elégedett beteget mutogatva.","shortLead":"Uszítással, a \"kiszolgáltatott emberek kihasználásával\" vádolta az ATV-t és általában a baloldalt a Tv2 híradósa...","id":"20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9817e7ff-4d19-4191-8907-68217714cdd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Mediaharcba_kezdett_a_Tv2_hiradosa_akinek_ferje_az_onkologiai_intezet_foigazgatoja","timestamp":"2019. július. 29. 11:32","title":"Médiaháború: őrjöng a Tv2 híradósa, akinek férje az onkológiai intézet főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190728_kamu_office_virus_51es_korzet_illegalis_letoltes_youtube_levegobol_elelmiszer_huawei_emui_91_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68d7a6-de12-4a30-a7e9-ae83f3da1154","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_kamu_office_virus_51es_korzet_illegalis_letoltes_youtube_levegobol_elelmiszer_huawei_emui_91_frissites","timestamp":"2019. július. 28. 12:03","title":"Ez történt: találtak egy veszélyes oldalt, ami vírust telepít a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","shortLead":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","id":"20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c7950-af7a-4a50-960c-727036572f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","timestamp":"2019. július. 28. 15:55","title":"Két lány megölését ismerte be a román stopposgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f9f4e-780f-4fb3-8160-a44194e19a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Ezzel_a_keppel_koszont_el_Orban_Tusnadfurdotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48f9f4e-780f-4fb3-8160-a44194e19a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e14a3-106f-4912-ae6c-245f9c4c7a68","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Ezzel_a_keppel_koszont_el_Orban_Tusnadfurdotol","timestamp":"2019. július. 28. 10:43","title":"Ezzel a képpel köszönt el Orbán Tusnádfürdőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának legjobbjává választottak. Az elismerés mellé 849 millió forintnak megfelelő dollár is járt.","shortLead":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának...","id":"20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a9a7-2d3d-45d1-aa7f-0e1d92bdb614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","timestamp":"2019. július. 29. 15:03","title":"Ennek a 16 éves fiúnak aligha mondják többet a szülei, hogy ne üljön annyit a számítógép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]