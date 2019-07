Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"860c246f-ebaf-4b54-b603-95ab6193bbc0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"„Mi háborítja fel a szellem emberét? Semmi esetre sem személyes ügy. [...] Valami személyen túli kell hozzá, valami általános elvi.”","shortLead":"„Mi háborítja fel a szellem emberét? Semmi esetre sem személyes ügy. [...] Valami személyen túli kell hozzá, valami...","id":"20190703_TGM_Intelmek_faradt_folhaborodokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860c246f-ebaf-4b54-b603-95ab6193bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2da705-8bea-4ff5-b9ea-2b3ab7b5c8df","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_TGM_Intelmek_faradt_folhaborodokhoz","timestamp":"2019. július. 03. 17:50","title":"TGM: Intelmek fáradt fölháborodókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest, amit ábrázolni lehet. Egy kutató most megtette, mutatjuk az eredményt.","shortLead":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest...","id":"20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f367ebf-122e-4039-94bf-8f27a31b33bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","timestamp":"2019. július. 03. 08:03","title":"Elkészült a Naprendszer eddigi legrészletesebb térképe, 18 000 égitest van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","id":"20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f638c68-d09d-4f11-bdd6-9280389415e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 10:14","title":"Elhunyt Szebenyi János fuvolaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","shortLead":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","id":"20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea229f1-88fb-4a05-b2ac-e9ba452b510b","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","timestamp":"2019. július. 03. 05:45","title":"Légicsapás ért egy menekültközpontot Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni a hamis fotókat.","shortLead":"A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni...","id":"20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5173de66-acc9-4b24-92e7-5d66dd59e35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb279cd3-19c6-4b82-a578-86144863a792","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_mesterseges_intelligencia_ganpaint_studio_kepszerkesztes","timestamp":"2019. július. 02. 15:03","title":"Olyan mesterséges intelligenciát csináltak, amivel bárkiből profi \"photoshoppos\" válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig kapott levegőt, a végtagjai elszíneződtek.","shortLead":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig...","id":"20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd957437-7512-4e02-b9e5-040dcf087305","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","timestamp":"2019. július. 03. 07:20","title":"Majdnem meghalt egy magyar fiú, mert az anyja a neki felírt tapasszal kezelte a fájdalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","shortLead":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","id":"20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa6069-e8cf-4672-a374-6aadb8535993","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","timestamp":"2019. július. 02. 15:29","title":"Kutyatámadás után életveszélyben van egy kétéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás működése miatt, az egyik felhasználó gépe nagyon csúnya véget ért.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás...","id":"20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd990177-1cc2-4658-a835-fdc822679250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","timestamp":"2019. július. 04. 08:33","title":"Fotók: Kilyukasztotta a MacBook Prót a felforrósodott akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]